2026年世界盃足球賽正式開打，本屆賽事中一項重大變革引發了各界熱議——即無論氣溫高低，每場比賽上下半場各增加一次為期3分鐘的「強制補水時間」（Hydration Breaks）。雖然國際足總（FIFA）強調這是為了球員健康，但此舉不僅打亂了比賽節奏，也讓電視轉播商獲得了插入廣告的絕佳機會，被質疑是為了商業考量而生的規則。美國權威體育媒體《The Athletic》質疑這改動讓足球比賽遭到切割，形同是「踢了四節比賽」。
賽事節奏遭切斷 補水時間成「戰術暫停」
這項新制規定，裁判會在上下半場約22分鐘處暫停比賽，讓球員進行水分補充。然而，根據開賽後的實戰觀察，這項規則對比賽流向產生了深遠影響。
球評指出，當球隊正處於猛烈攻勢時，補水時間猶如「及時雨」，能強行中止對手的進攻氣勢。例如在南韓對陣捷克的比賽中，捷克原先正掌握場上優勢，卻被突如其來的補水時間打斷，隨後比賽重啟，節奏顯得極為沉悶。此外，教練團甚至能在這3分鐘內向球員進行戰術指導，這使得傳統的足球比賽變相轉化為「四節制」，徹底改變了體能與戰術運用的邏輯。
廣告商機爆發 轉播品質遭詬病
補水時間帶來的另一個副作用，是電視轉播的商業干預。在美國，轉播商如Fox便曾發生廣告超時，導致比賽重新開始時錯過直播畫面的窘境；而在英國，儘管部分頻道選擇播放賽事重播，但此類暫停無疑為轉播商創造了額外的廣告營收空間。
據英國ITV商業總監透露，本屆世界盃的廣告營收比2024歐國盃高出30%，並將賽事比喻為「6周的夏季超級盃」。補水時間的常態化，儼然已成為推升轉播收益的隱形推手，引發了不少死忠球迷的質疑。
賽事機制疑慮 比賽節奏拖沓
令球迷困惑的另一點在於，儘管補水時間長達3分鐘，比賽計時卻持續運行。在南韓與捷克的比賽中，因補水時間引發的零碎停賽與補時計算問題，導致現場球迷與觀眾對比賽的流暢度大感不滿。
儘管FIFA強調整體規則的一致性是為了公平起見，但各國教練與戰術分析師對於這項「硬性規定」持保留態度。另一方面，這項制度或許能終結過去常見的「假裝受傷換取戰術暫停」的陋習，因為現在教練有了合法獲得指示的時間。
這項改變是否會成為國際足球的常態，目前尚待觀察。但可以確定的是，2026年世界盃不僅是在球場上競技，這場關於補水時間的商業與賽制角力，也已成為本屆賽事最令人關注的熱門話題。
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這項新制規定，裁判會在上下半場約22分鐘處暫停比賽，讓球員進行水分補充。然而，根據開賽後的實戰觀察，這項規則對比賽流向產生了深遠影響。
球評指出，當球隊正處於猛烈攻勢時，補水時間猶如「及時雨」，能強行中止對手的進攻氣勢。例如在南韓對陣捷克的比賽中，捷克原先正掌握場上優勢，卻被突如其來的補水時間打斷，隨後比賽重啟，節奏顯得極為沉悶。此外，教練團甚至能在這3分鐘內向球員進行戰術指導，這使得傳統的足球比賽變相轉化為「四節制」，徹底改變了體能與戰術運用的邏輯。
廣告商機爆發 轉播品質遭詬病
補水時間帶來的另一個副作用，是電視轉播的商業干預。在美國，轉播商如Fox便曾發生廣告超時，導致比賽重新開始時錯過直播畫面的窘境；而在英國，儘管部分頻道選擇播放賽事重播，但此類暫停無疑為轉播商創造了額外的廣告營收空間。
據英國ITV商業總監透露，本屆世界盃的廣告營收比2024歐國盃高出30%，並將賽事比喻為「6周的夏季超級盃」。補水時間的常態化，儼然已成為推升轉播收益的隱形推手，引發了不少死忠球迷的質疑。
賽事機制疑慮 比賽節奏拖沓
令球迷困惑的另一點在於，儘管補水時間長達3分鐘，比賽計時卻持續運行。在南韓與捷克的比賽中，因補水時間引發的零碎停賽與補時計算問題，導致現場球迷與觀眾對比賽的流暢度大感不滿。
儘管FIFA強調整體規則的一致性是為了公平起見，但各國教練與戰術分析師對於這項「硬性規定」持保留態度。另一方面，這項制度或許能終結過去常見的「假裝受傷換取戰術暫停」的陋習，因為現在教練有了合法獲得指示的時間。
這項改變是否會成為國際足球的常態，目前尚待觀察。但可以確定的是，2026年世界盃不僅是在球場上競技，這場關於補水時間的商業與賽制角力，也已成為本屆賽事最令人關注的熱門話題。
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