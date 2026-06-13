蘋果iPhone 18 Pro今年秋季登場前，各路爆料大神已搶先施展神力，外媒「9to5Mac」整合多方消息指出，新機將帶來三大關鍵升級：主鏡頭首度加入可變光圈、搭配A20 Pro晶片與自製C2數據機拚出史上最長續航，外觀則以「深櫻桃色」新旗艦色加上縮小35%的動態島全面翻新。《彭博》科技記者Mark Gurman直言，這代相機硬體升級是「iPhone史上最重大的一次」。

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可變光圈正式上陣，拍照可控景深

iPhone 18 Pro主鏡頭傳出將首度加入可變光圈技術，讓使用者能依拍攝情境自由切換景深，拍人像讓背景虛化、拍風景讓遠近都清晰，過去只有單眼相機才有的操控彈性，這次下放到手機上。長焦鏡頭光圈據傳跟著放大，直接改善4倍與8倍變焦在夜間或低光源環境的拍攝表現，有希望提升。此外，實體相機快門鍵也傳出將重新設計，希望解決過去使用者反映的操作手感問題。

▲微博有爆料大神流出新款iPhone 18 Pro的第三方配色。（圖／翻攝微博）
▲微博有爆料大神流出新款iPhone 18 Pro的第三方配色。（圖／翻攝微博）
三箭齊發拚電力，有望成史上最耐用iPhone

iPhone 18 Pro這次打算三招齊上，更大的電池容量、採2奈米製程的A20 Pro晶片、以及捨棄高通改用蘋果自製C2數據機。晶片製程升級代表同樣電量可以做更多事，C2數據機則強化全天候的電力管理效能，兩者搭配實體電池擴容，整體續航效果有望大幅提升。

暗櫻桃新色登場，動態島縮35%螢幕更寬敞

外觀方面，蘋果繼去年話題十足的宇宙橘之後，這次傳出將推出「深櫻桃色」，整體走低調有個性的深色路線。深空灰或黑色款式也傳出可能回歸，補上去年沒有的選項，機身背蓋玻璃與鋁金屬邊框的顏色據傳將更加接近，減少明顯的雙色分界感，整體質感更為精緻，而動態島預計會在縮小35%後，提供螢幕可用面積。

iPhone 18 Pro什麼時候會發表？

分析近年iPhone發表節奏，蘋果秋季發表會大多選在9月，且習慣於第二週的週一～週三發表新款iPhone，例如iPhone 17為2025年9月9日、iPhone 16為2024年9月9日、iPhone 15為2023年9月12日。不過2026年美國勞動節落在9月7日，若Apple避開勞動節後第一天，最快可能落在9月9日週三；若照「勞動節後一週」慣例，則可能延到9月14日週一，此外，往往發表會後當週的週五就會展開預購，再隔一週就會上市。 

▲外媒報導iPhone 18 Pro系列的主打新色，有可能由沉穩質感的「深櫻桃色」接棒。（渲染圖，圖／翻攝Macworld）
▲外媒報導iPhone 18 Pro系列的主打新色，有可能由沉穩質感的「深櫻桃色」接棒。（渲染圖，圖／翻攝Macworld）

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周淑萍編輯記者

現為《NOWnews今日新聞》資深記者，主跑科技、醫療。

記者經歷從《蘋果日報》為起點，同時伴隨著iPhone發展史，從蘋果 iPhone 3 開始持續到現在，每一代、每一年推出的iPhone 都沒錯過。信仰加值的每一年，除...