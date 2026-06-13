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2026年美加墨世界盃共同主辦國之一的美國隊今（13）日迎來首場小組賽，然而洛杉磯紀念體育場卻出現多達數千個空座位，這讓國際足總（FIFA）針對本屆賽事的門票定價策略，再度受到外界強烈質疑，甚至連美國總統川普（Donald Trump）都公開表示，他「絕對不會付」高達1,940元美金（約合新台幣61,345元）的誇張價格，來觀看這場美國對巴拉圭的比賽。這場比賽在可容納7萬人的洛杉磯紀念體育場舉行，由美國對陣巴拉圭，作為賽前評估五五波的重點賽事，主場首戰卻並未售罄。從現場畫面可以看到，球場中線兩側中層、下層看台，也就是全場票價最昂貴的區域之一，都出現不少明顯空位。直到開賽前幾小時，官方管道依然有門票在販售中，但價格高得驚人。第一層和第二層看台的座位，票價竟高達1,940美元至2,735美元。上個月，美國總統川普也公開表示，就他個人而言，「絕對不會付」這種高達4位數的誇張價格，來觀看一場美國的比賽。美國主場門票價格再度引發爭議，而這並不是本屆世界盃首例，在瓜達拉哈拉舉行的本屆世界盃第2場比賽，由韓國對上捷克，現場同樣出現數千個空位，另一個主辦國加拿大在多倫多迎戰赫塞，開幕戰一樣沒坐滿。儘管國際足總主席英凡提諾此前堅持本屆世界盃的門票需求「史無前例地高」，但實際上週四開幕戰來臨前，全球104場比賽中、僅有29場宣告售罄，開幕前夕，國際足總的官方購票網站上，仍有多達75場比賽可以購買門票。自今年10月門票首度開賣以來，本屆世界盃的定價就一直引發巨大的爭議浪潮，由於採用浮動票價，第一波釋出的票源中，世界盃決賽門票居然高達 3,000英鎊（約合新台幣127,269元），若有球迷想一路跟隨自家球隊看到決賽，可能得花費高達5,000英鎊，觀賽成本是上一屆卡達世界盃的5倍。