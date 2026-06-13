我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃一飛當年在《少林足球》中飾演大師兄，令人印象深刻。（圖／翻攝自微博）

▲黃一飛日前出門，被拍到用電動輪椅出行。（圖／翻攝自微博）

曾在《少林足球》中飾演「鐵頭功大師兄」的香港資深演員黃一飛，近日被網友目擊現身深圳街頭，現年83歲的他因為骨刺纏身，因此乘坐電動輪椅出行，相關畫面曝光後迅速在網路流傳，不少影迷看到昔日熟悉的身影後紛紛留言關心，擔憂他的身體狀況是否出現變化。據了解，黃一飛早年成功戒除多年菸癮，但也因此面臨體重失控問題，多年來體重增加超過20公斤，最重時逼近90公斤大關。隨著年齡增長，加上雙腿出現骨刺等退化問題，關節負擔日益沉重，行動能力受到影響，外出時不得不借助輪椅減輕身體壓力。面對外界對健康狀況的各種猜測，黃一飛近期出席公開活動時親自做出回應。從現場流出的畫面可見，他雖然行動較為緩慢，但仍能自行起身向賓客敬酒，全程未需旁人攙扶。他也以幽默態度看待目前的身體狀況，坦言年紀大了難免有些不便，但生活仍過得相當知足。近年黃一飛逐漸將工作與生活重心移往中國，長期居住在深圳，並持續參與影視作品拍攝及商業活動，他曾透露由於香港生活成本較高，加上照護安排不易，因此選擇在深圳定居，也讓晚年生活能夠獲得更完善的照顧與支持。除了健康話題外，黃一飛與妻子的感情也受到關注。今年稍早出席活動時，他身旁始終有一名女子細心照料，後來證實正是鮮少公開露面的妻子。夫妻倆多年來相互扶持，共同經歷人生高低起伏，如今即使面對身體退化與生活挑戰，依然攜手同行，讓不少網友感動直呼是真正的患難夫妻。