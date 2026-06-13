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▲2026年世界盃足球賽正式開打，本屆賽事中一項重大變革引發了各界熱議——即無論氣溫高低，每場比賽上下半場各增加一次為期3分鐘的「強制補水時間」（Hydration Breaks）。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界盃才剛開踢，場外爭議卻率先浮上檯面，國際足總（FIFA）考量美國、加拿大及墨西哥夏季高溫環境，決定在本屆所有賽事全面導入「補水暫停（hydration break）」制度，裁判可在上下半場進行約20至25分鐘時暫停比賽，讓球員補充水分與調整狀態，希望降低高溫對球員健康帶來的風險。然而加拿大及美國近日天氣約莫24-26度照常要補水暫停，讓全球球迷怒轟：「我們不是來看廣告的！」然而制度上路後，立即引發外界質疑，世界盃開幕戰於墨西哥舉行時，現場氣溫約24度，並非極端炎熱天候，卻仍依照規定進行補水暫停，不少球迷認為，若連相對舒適的天氣都要強制中斷比賽，恐怕已失去當初保護球員健康的原意，也讓比賽節奏受到影響。比起球員喝水本身，更讓觀眾不滿的是轉播單位的操作方式，由於補水暫停提供固定空檔，部分轉播平台選擇在這段時間播放廣告，引發球迷強烈反彈，許多人認為世界盃是全球最高殿堂的足球賽事，如今卻被切割成廣告時段，觀賽體驗明顯受到影響。相關話題在國外論壇Reddit掀起熱烈討論，有英國球迷直言：「世界盃感覺被拆成四節比賽。」也有人認為這樣的安排與美國職業運動高度商業化的模式越來越相似。部分網友擔憂，未來只要出現任何暫停時間，都可能被廣告商利用，進一步改變足球原有的流暢節奏。儘管FIFA強調補水暫停主要是基於球員健康考量，但球迷顯然更擔心背後的商業效應。許多人認為，問題不只是眼前這短短幾分鐘，而是未來足球是否會逐漸朝向更多廣告、更多停頓的方向發展。世界盃才剛開幕，這項新制度已成為本屆賽事最具爭議的話題之一。