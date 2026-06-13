在數位資訊快速流動、注意力日益碎片化時代，「專注力」逐漸成為備受關注的身心健康議題。國際瑜珈教育機構Akshar Yoga將於6月20日發起全球「Trataka燭光專注力挑戰」，號召超過5,000名參與者透過燭光凝視練習，共同挑戰世界紀錄，台灣將同步參與這場跨越國界的專注力倡議行動。
本次活動的發起人Grand Master Akshar 為國際知名瑜珈教育家及Akshar Yoga創辦人，長年致力於推廣瑜珈教育、呼吸訓練與健康生活方式。亞洲區推廣工作則由Acharya Somavati帶領，近年，她創立生息Own Breath品牌。本次活動由台灣品牌「生息 Own Breath」協助推廣，並同步開放免費線上訓練營，邀請台灣民眾共同參與這項跨越地域的世界紀錄創舉。
主辦單位表示，Trataka（燭光凝視）是一種歷史悠久的專注力訓練方式，參與者透過短時間凝視燭火，練習將注意力集中於單一目標。此次活動結合數位平台串聯全球參與者，只需錄製兩分鐘燭光凝視影片並依規定上傳，即可參與世界紀錄挑戰，希望藉由簡單易行的方式，讓更多人重新認識專注力的重要性。
根據DataReportal《Digital 2025》報告指出，全球網路使用者平均每日上網時間超過6小時，社群媒體使用時間則逾2小時。在短影音、即時訊息與多工工作模式盛行下，現代人長時間處於資訊轟炸環境，專注力與心理健康議題逐漸受到教育界、企業及個人成長領域重視。
Akshar Yoga過去曾舉辦多場大型國際活動，並成功創下多項世界紀錄，其中包括單日完成12項金氏世界紀錄認證。今年團隊進一步規劃挑戰21項世界紀錄，而「Trataka燭光專注力挑戰」則是其中最受矚目的項目之一，透過線上串聯模式，讓不同國家與地區民眾都能共同參與。
主辦單位指出，此次活動不以競技為目的，也不要求參與者具備瑜珈或冥想基礎，而是希望透過簡單的兩分鐘練習，鼓勵大眾在繁忙生活中暫時放下數位干擾，培養穩定專注的習慣，進一步提升自我覺察能力與身心平衡。
本次活動在亞洲地區的推廣工作由台灣團隊協助進行，並同步推出免費線上訓練課程，希望讓更多民眾了解燭光凝視的練習方式與參與流程。主辦單位表示，若成功達成目標，除了締造新的世界紀錄，也期盼透過全球串聯的方式，喚起更多人對專注力教育與健康生活型態的關注。
活動將於6月20日舉行，參與資格不限年齡與經驗，全程免費開放參加。完成挑戰者可獲得官方電子參與證書，共同見證這場結合身心健康與國際交流的全球行動。
世界紀錄｜燭光冥想免費訓練營：https://ownbreath.global/one/TRATAKA-GWR
活動時間：2025年6月16日 20:00，參與方式：點擊連結報名，線上直播，全程免費參加。台灣推廣夥伴：生息 Own Breath https://ownbreath.global/
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根據DataReportal《Digital 2025》報告指出，全球網路使用者平均每日上網時間超過6小時，社群媒體使用時間則逾2小時。在短影音、即時訊息與多工工作模式盛行下，現代人長時間處於資訊轟炸環境，專注力與心理健康議題逐漸受到教育界、企業及個人成長領域重視。
Akshar Yoga過去曾舉辦多場大型國際活動，並成功創下多項世界紀錄，其中包括單日完成12項金氏世界紀錄認證。今年團隊進一步規劃挑戰21項世界紀錄，而「Trataka燭光專注力挑戰」則是其中最受矚目的項目之一，透過線上串聯模式，讓不同國家與地區民眾都能共同參與。
主辦單位指出，此次活動不以競技為目的，也不要求參與者具備瑜珈或冥想基礎，而是希望透過簡單的兩分鐘練習，鼓勵大眾在繁忙生活中暫時放下數位干擾，培養穩定專注的習慣，進一步提升自我覺察能力與身心平衡。
本次活動在亞洲地區的推廣工作由台灣團隊協助進行，並同步推出免費線上訓練課程，希望讓更多民眾了解燭光凝視的練習方式與參與流程。主辦單位表示，若成功達成目標，除了締造新的世界紀錄，也期盼透過全球串聯的方式，喚起更多人對專注力教育與健康生活型態的關注。
活動將於6月20日舉行，參與資格不限年齡與經驗，全程免費開放參加。完成挑戰者可獲得官方電子參與證書，共同見證這場結合身心健康與國際交流的全球行動。
世界紀錄｜燭光冥想免費訓練營：https://ownbreath.global/one/TRATAKA-GWR
活動時間：2025年6月16日 20:00，參與方式：點擊連結報名，線上直播，全程免費參加。台灣推廣夥伴：生息 Own Breath https://ownbreath.global/