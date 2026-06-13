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▲碧翠絲公主（圖／美聯社／達志影像）

▲尤金妮公主公主（圖／美聯社／達志影像）

英國王室再爆親戚間的尷尬互動！安妮公主長子彼得・菲利浦斯與哈麗特・斯帕林日前在格洛斯特郡舉行婚禮，王室成員齊聚現身，包括因醜聞失去王室稱號的安德魯前王子兩位女兒——碧翠絲公主與尤金妮公主也一同出席。然而據外媒報導，這對表姊妹的到來，似乎只受到新郎母親安妮公主與舅舅查爾斯國王的歡迎。八卦專欄作家Rob Shuter在電子報中引述相關人士透露：「查爾斯國王和安妮公主一直很照顧碧翠絲和尤金妮，他們希望兩人能來祝福彼得人生中重要的一天。」「這場婚禮其實並非所有親戚都到齊，很多人沒被邀請，國王和安妮公主只是希望這兩位公主能出席。」另一邊，威廉王子與凱特王妃同樣出席了這場婚禮，但與兩位表姊妹之間的互動卻被形容為「明顯刻意保持距離」。報導描述：「完全沒有任何愉快交談的氛圍，沒有寒暄近況，沒有私下聊天，更別說營造任何親戚間的特別互動時刻。威廉王子到場後，只匆匆與表姊碧翠絲公主貼面致意，隨即轉身離開。」另一名相關人士補充：「完全看不出威廉王子和凱特王妃有特別去找這兩位公主，當然，也沒有任何合照。」更有人直言：「如果賓客名單是威廉王子自己決定的，這兩位公主根本不會被邀請。邀請她們的，是查爾斯國王和安妮公主。」這場原本應該充滿溫馨氛圍的家族婚禮，再次讓外界感受到英國王室內部那股揮之不去的「緊張感」——而對長期關注王室動態的人來說，這樣的畫面，似乎早已不是第一次。