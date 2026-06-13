我是廣告 請繼續往下閱讀

▲太平區戶政事務所開辦「新住民生活適應輔導班」鳳梨酥手作課程(圖／民政局提供2026.6.13)

手作鳳梨酥、學台語，在歡笑中融入台灣生活！台中市太平區戶政事務所開辦為期3天的「115年新住民生活適應輔導班」，於今（13）日圓滿落幕，民政局長吳世瑋強調，市府致力打造多元包容環境，期盼透過全方位的培力課程，陪伴各國新住民安心在台中落地生根、把這裡當成第二家鄉。吳世瑋指出，新住民是構築台中多元文化不可或缺的力量。持續打造友善宜居環境，透過各式生活適應與培力課程，協助新住民縮短文化適應期、提升生活能力。期盼藉由完善的支持措施，讓每一位選擇落腳台中的新住民都能感受到尊重與關懷，安心融入在地生活。太平戶所主任王琇昤則提到，戶所作為第一線服務機關，深知新住民初到台灣面臨環境適應、法律權益及福利資訊等挑戰，需要更多陪伴。此次課程採取「專業知識」與「實作體驗」並重的方式，看見學員們在製作手工皂與甜點時展現的笑容與成就感，更堅定了戶所持續推動新住民深化服務的信念。王琇昤指出，此次課程規劃相當貼近現實需求，靜態課程包含外國人居留定居規定、福利服務、家庭暴力防治及創傷知情等實用議題，並特別邀請具在台生活經驗的講師分享心路歷程與越南文化，引發學員強烈共鳴。動態課程則安排生活台語入門、創意手工皂，以及鳳梨酥、芋圓豆花等在地美食DIY，讓學員在香氣與歡笑中認識台灣文化，建立迎接新生活的信心。結業式上，許多學員紛紛表示獲益良多。其中，創傷急救護理及生育健康課程對日常家庭照顧最具實質幫助；也有學員開心分享，深入了解台灣健保與福利措施後，讓自己對在台生養孩子更具信心，更棒的是結識了背景相似的新朋友，在心靈與生活上都獲得了溫暖的支持。太平戶所強調，未來將持續深化新住民輔導服務，透過多元的交流與學習平台，陪伴新住民安心扎根、幸福生活，共同打造多元共融、友善宜居的幸福台中。