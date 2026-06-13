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綜藝節目《娛樂百分百》熱門單元《凹嗚狼人殺》6月上旬強勢回歸，全新一季《狼者榮耀S3》集結高規格陣容再掀話題。11日播出的回歸後第二集同樣精彩，其中荳荳因發言內容遭質疑過於空洞，被多名玩家列入狼坑；另一方面，女巫冠宇接連做出精準判斷，成功毒殺狼人追回輪次，精彩表現讓觀眾狂讚：「太神啦」。本局遊戲開局後，荳荳因為在上警選警長環節表示：「因為不想投票才上警」，被不少玩家開始懷疑身分，包括預言家金水的枕頭也不例外。荳荳表示自己只想好好表水，希望能讓大家認得出自己的好人身分，坦言先前一局表現不理想，由於在警下的話就需要投票抉擇，但她這一局不想投錯票又成為眾人焦點，所以才選擇上警。荳荳雖然被懷疑是狼人，但又不敢輕易拍出身分，擔憂輪次問題。然而發言內容卻被不少玩家認為太空洞、缺乏實質資訊，鋒澤直接表示：「荳荳怎麼這麼像狼」，孫沁岳也認為若要出局，荳荳應該排在偉晉之前。不過枕頭卻有點糾結，認為如果是狼人應該不會猶豫到底要不要拍身分。進入決勝階段，場上僅剩枕頭、偉晉與荳荳三人。荳荳主動跳出獵人身分，努力說明自己符合獵人的原因，偉晉也全力替自己辯護，希望說服枕頭改變想法。關鍵一票枕頭陷入猶豫後，最終選擇將票投給偉晉。隨著偉晉出局，正義聯盟成功拿下勝利，而偉晉也被揭曉正是狼人陣營成員之一。賽後揭曉狼人身分分別為雨婷、偉晉、YC與小賴。而好人陣營的操作也十分精彩，預言家紀卜心拿到幸運兒毒藥後，第二輪查驗出狼弟小賴便果斷開毒帶走對方。女巫冠宇擔心與幸運兒毒到同一目標，因此第二輪選擇保留技能，第三輪則精準毒殺狼人YC，成功追回輪次優勢，兩人最終也雙雙獲頒VIP「榮耀之星」頭銜。