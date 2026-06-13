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美國男子國家足球隊（USMNT）以4：1大勝巴拉圭

▲美國足協執行長巴特森（J.T. Batson）明確指出，球隊需要一位能適應高壓環境的「贏家」。波切蒂諾的到來徹底改變了球隊的面貌。（圖／美聯社／達志影像）

波切蒂諾的體系讓球隊的進攻更加立體

▲美國隊前鋒巴洛貢出生於紐約、在倫敦長大的巴洛貢，出身於兵工廠青訓系統，並在法甲蘭斯與摩納哥證明了自己的進球實力。（圖／翻攝自Folarin Balogun IG）

巴洛貢即使在沒有大量觸球的情況下，依然能透過不斷的跑位牽扯對方中後衛

他在代表美國隊的前27次出場中貢獻了9個進球和4次助攻

他們拿下分組第一的機率就已攀升至55%，晉級16強的機率達60%

「我們正在見證美國成為足球大國嗎？」這是《The Athletic》在巴洛貢（Folarin Balogun）梅開二度、美國上半場3：0領先巴拉圭時興奮地結語。無疑，美國是體育大國，各項球類運動都是翹楚，唯獨足球他們不敢說自己位於足壇領導地位，因為這項百年歷史的運動，太陽始終照耀在歐洲大陸上。但在梅西（Lionel Messi）也來到MLS美國職業足球大聯盟踢球、史上最大世足賽在美洲登場，波切蒂諾（Mauricio Pochettino）到來重整這隻被寄予厚望的球隊後，他們這一屆似乎真的很不一樣。這少在第一場比賽看起來是如此。在洛杉磯SoFi體育場舉行的2026年世界盃小組賽中，，迎來了完美的開局。開賽僅7分鐘，美國隊的猛攻就迫使巴拉圭球員博巴迪利亞（Damián Bobadilla）踢進烏龍球。隨後，前鋒巴洛貢在上半場梅開二度（第31分鐘與第45+5分鐘），加上雷納（Gio Reyna）在比賽尾聲（第90+8分鐘）的漂亮進球，徹底擊潰了對手。這場壓倒性的勝利不僅讓全場球迷沸騰，更向世界宣告：在主場迎戰的美國隊，已經不再是過去那支只能志在參與的球隊。英國BBC的球評、前威爾斯國腳威廉斯（Ashley Williams）甚至在觀看上半場後震驚地喊出：「他們會贏得（世界盃）！」。這一切的蛻變，或許關鍵在於兩位關鍵人物的到來：總教練波切蒂諾與神鋒巴洛貢。不到兩年前，美國男足正陷入泥沼。在自家主辦的美洲盃小組賽慘遭淘汰後，備受爭議的總教練貝爾哈特（Gregg Berhalter）黯然下台。為了不在這場被視為「歷史上最大體育盛事」的主場世界盃中空手而歸，美國足協高層果斷行動，遠赴巴塞隆納鎖定了前熱刺、巴黎聖日耳曼與切爾西主帥波切蒂諾。美國足協執行長巴特森（J.T. Batson）明確指出，球隊需要一位能適應高壓環境的「贏家」。波切蒂諾的到來徹底改變了球隊的面貌。雖然本屆世界盃美國隊的核心陣容與2022年大同小異，但球隊在場上展現出的活力與過往截然不同。，不僅讓隊長普利西奇（Christian Pulisic）如魚得水（本場比賽送出生涯第21次助攻，並策動了第一顆烏龍球），更大幅提升了整體的壓制力。不僅如此，這位名帥加入球隊後決心重塑美國的信念。波切蒂諾曾表示，參與世界盃是他球員與教練生涯的夢想，他渴望挑戰最頂尖的舞台，並幫助美國足球持續發展。這股熱情與信念，已經深深感染了整支球隊。如果說波切蒂諾是美國隊的大腦，那現年24歲的巴洛貢就是他們最致命的武器。出生於紐約、在倫敦長大的巴洛貢，出身於兵工廠青訓系統，並在法甲蘭斯與摩納哥證明了自己的進球實力。在經歷了激烈的招募戰後，他最終選擇代表美國隊，放棄了英格蘭與奈及利亞。他在對陣巴拉圭的比賽中完美展現了價值，以極高的終結效率攻入兩球。美國隊長林姆（Tim Ream）曾給予他極高的評價，認為巴洛貢在訓練中是「最讓人討厭的前鋒」，因為他的跑位極其敏捷、身體強壯，且能輕易地掠過防守者。正如《衛報》所分析，，為隊友創造空間。對陣巴拉圭時，他完美詮釋了自己高效的殺手本色，將球隊創造出的攻勢無情地轉化為進球。「美國男足的前鋒陣容深度很強。但巴洛貢今天證明他鶴立雞群，是個天生的射手。」《The Athletic》記者Max Mathews如此寫道。2022年世界盃之後，美國隊意識到：球隊需要一位能夠穩定得分的9號球員。而巴洛貢似乎就是那個答案，在過去的三年裡，目前，美國隊的晉級前景一片光明。根據《The Athletic》的數據預測，美國隊在上半場領先時，，甚至有28%的機率闖入八強。「我們正在見證美國成為一個足球國家嗎？」這或許是許多球迷心中的疑問。有了波切蒂諾的運籌帷幄，加上巴洛貢強化了鋒線戰力，美國男足已經具備了挑戰世界強權的本錢。爭奪大力神盃，對現在的美國隊來說，或許真的不再只是一場遙不可及的夢。