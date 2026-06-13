我是廣告 請繼續往下閱讀

2026美加墨世界盃D組小組賽今（13）日燃起戰火，身為三大主辦國之一的東道主美國隊，首戰在洛杉磯體育場滿場球迷的瘋狂歡呼聲中迎戰巴拉圭。美國隊全場徹底主導戰局，不僅逼出本屆世界盃的第一顆「烏龍球」，現效力於法甲摩納哥的24歲前鋒巴洛貢（Folarin Balogun）更在上半場大演梅開二度秀。終場美國隊以4：1輕鬆射落巴拉圭，順利在主場迎來開門紅。美國隊上屆世界盃止步16強，今年是他們時隔32年再度扛起東道主重任，舉國上下都期盼能憑藉主場優勢締造歷史佳績。兩隊過去9次交手由美國隊取得5勝2和2敗的優勢；而相隔16年才重返世足舞台的巴拉圭，此役開賽就顯得難以招架地主的瘋狂逼搶。第一節開賽僅7分鐘，美國隊中場大將麥肯尼（Weston McKennie）在前場撕裂防線並發動猛攻，精準在禁區內找到王牌普里希赫（Christian Pulisic），隨後皮球在混亂中反彈，硬生生砸在巴拉圭後衛波巴第拉（Damián Bobadilla）腳上折射入網。取得1：0領先的美國軍團攻勢越發犀利。第28分鐘，前鋒巴洛貢雖然有一次起腳破門被裁判判定越位在先，但他並沒有失落太久。僅僅3分鐘後，在第31分鐘時，接獲隊長普里希赫在左路的精準橫傳，起腳抽射破網，收穫個人世界盃生涯首粒進球。在上半場傷停補時階段，巴洛貢攻勢再起，這次他接應提爾曼（Malik Tillman）的妙傳助攻，在禁區冷靜將球推射進遠柱上方的死角，幫助美國隊在半場結束就取得3：0的巨大領先。根據世界盃官方數據紀錄，現年24歲、在法甲摩納哥表現亮眼的巴洛貢，憑藉著今日的神勇發揮，成為，一舉寫下高懸96年的古老紀錄。帶著3球絕對優勢進入下半場後，美國隊調整陣容，讓上半場表現居功厥偉的主將普里希赫提前退場休息。巴拉圭則在第73分鐘好不容易逮到反擊機會，靠著恩西索（Julio Enciso）送出穿透性助攻，由馬加雷斯（Mauricio Magalhaes）門前破門得分，幫助巴拉圭成功破蛋，將比分追至1：3。然而，這顆進球並未能吹響巴拉圭的反攻號角。比賽來到下半場傷停補時階段，美國隊替補上陣的雷伊納（Giovanni Reyna）在禁區右側接獲傳球後右腳勁射破門，為這場大屠殺錦上添花。縱觀全場數據，美國隊握有53%的控球率，全場轟出16次射門、其中6次射正；反觀巴拉圭全場僅 9 次射門且只有悲慘的1次射正。地主美國隊展現了強大的攻防實力，也用一場含金量極高的4：1大勝，向D組其他對手發出最強烈的晉級宣言。