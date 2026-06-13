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民眾黨團提案修《刑事訴訟法》，擬刪除羈押要件中「勾串共犯或證人之虞」文字、停止夜間問訊，被質疑是「柯文哲條款」替因京華城圖利案被判刑17年的前主席柯文哲解套。柯文哲今（13）日回酸，這應該是「賴清德條款」，他已經羈押過不會再用到，但回想他的案例，當初搜索理由後來起訴書都沒有，很清楚就是隨便編理由，他也跟黃國昌講，不要說D槽很滿，越說民進黨越有興趣。柯文哲和黃國昌今出席「民眾新竹隊」成軍誓師大會，會前被問到「柯文哲條款」，柯文哲說自己對法案不熟沒有提出修法，而且自己被羈押過不會再被用到，但回想他的案例，當初搜索票上的理由，後來起訴書都沒有，很清楚就是編理由搜索，還搜中央黨部，要從手機電腦裡面找資料編故事，他每次都跟黃國昌說，「你不要說D槽很滿，你越說民進黨越有興趣」，以後會用到的是賴清德，這應更正名是賴清德條款。黃國昌則說，刑事訴訟羈押是最後手段的原則，不應該作為押人取供的工具，這是長久以來台灣社會推動改革的共識，真正該面對問題的是賴清德，自己2008年推動刑訴法修正，當初高喊不能濫用羈押制度，怎拿到權力後，在濫用檢調、押人取供得心應手，把當年倡議的改革都忘了。