世界盃奪冠熱門英格蘭隊驚傳維安危機！據英國知名媒體BBC與《衛報》報導，在英格蘭隊準備從佛羅里達州的訓練營移師至堪薩斯城（Kansas City）備戰期間，負責運送裝備的車隊竟遭歹徒闖入，大批訓練物資、比賽器材甚至多名核心球星的專屬訂製球鞋全數失竊，現場僅剩下一顆足球，嚴重衝擊英格蘭隊的首戰備戰計畫。
慘遭「洗劫」 凱恩與貝林厄姆球鞋全沒了
據悉，這起大規模竊案發生在物資運送途中。當英格蘭後勤團隊抵達堪薩斯城的訓練基地「斯沃普足球村」（Swope Soccer Village）並點交貨物時，發現原本應準備就緒的訓練裝備遭人惡意竊取。除了官方比賽用球及重要訓練器材外，包括隊長凱恩（Harry Kane）與當家球星貝林厄姆（Jude Bellingham）在內的多位核心球員，其個人專屬訂製球鞋皆疑似遭洗劫一空。
這對於極度講究裝備舒適度與合腳性的職業球員而言，無疑是一場災難。英格蘭總教練圖赫爾（Thomas Tuchel）及其教練團隊在得知消息後，不得不爭分奪秒進行清點，並設法緊急採購替代物資，以確保周日下午在堪薩斯城的首次完整訓練能順利進行。
警方介入調查 兩名嫌疑人已遭逮捕
堪薩斯城警方已正式介入偵辦此案。警方發言人對《衛報》證實：「目前已有兩名相關嫌疑人遭拘留，案件正處於進一步調查階段。」據外媒指出，調查人員初步懷疑，受託負責運送裝備的部分司機可能與此案有關，顯現出在大型賽事期間，物流環節的維安控管出現了嚴重漏洞。
英格蘭足總（FA）目前拒絕對外說明細節，正全力與當地警方協調，期望能追回失竊的物資。
備戰計畫蒙塵 首戰克羅埃西亞壓力大增
英格蘭隊本次與加納、克羅埃西亞及巴拿馬分在L組。根據賽程，他們將於6月18日凌晨迎來小組賽首戰，強碰實力強勁的克羅埃西亞隊。原本英格蘭在佛州備戰氣氛極佳，兩場熱身賽分別擊敗紐西蘭與哥斯大黎加，貝林厄姆的火熱狀態更令外界對圖赫爾的新陣容充滿期待。
然而，這起裝備遭竊的「出師不利」意外，不僅打破了球隊的備戰節奏，也讓球員們被迫在賽前遭遇非預期的心理壓力。目前圖赫爾必須盡快安撫球員情緒，避免這場「裝備荒」影響到周四在達拉斯對決克羅埃西亞的關鍵首戰。
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據悉，這起大規模竊案發生在物資運送途中。當英格蘭後勤團隊抵達堪薩斯城的訓練基地「斯沃普足球村」（Swope Soccer Village）並點交貨物時，發現原本應準備就緒的訓練裝備遭人惡意竊取。除了官方比賽用球及重要訓練器材外，包括隊長凱恩（Harry Kane）與當家球星貝林厄姆（Jude Bellingham）在內的多位核心球員，其個人專屬訂製球鞋皆疑似遭洗劫一空。
這對於極度講究裝備舒適度與合腳性的職業球員而言，無疑是一場災難。英格蘭總教練圖赫爾（Thomas Tuchel）及其教練團隊在得知消息後，不得不爭分奪秒進行清點，並設法緊急採購替代物資，以確保周日下午在堪薩斯城的首次完整訓練能順利進行。
堪薩斯城警方已正式介入偵辦此案。警方發言人對《衛報》證實：「目前已有兩名相關嫌疑人遭拘留，案件正處於進一步調查階段。」據外媒指出，調查人員初步懷疑，受託負責運送裝備的部分司機可能與此案有關，顯現出在大型賽事期間，物流環節的維安控管出現了嚴重漏洞。
英格蘭足總（FA）目前拒絕對外說明細節，正全力與當地警方協調，期望能追回失竊的物資。
備戰計畫蒙塵 首戰克羅埃西亞壓力大增
英格蘭隊本次與加納、克羅埃西亞及巴拿馬分在L組。根據賽程，他們將於6月18日凌晨迎來小組賽首戰，強碰實力強勁的克羅埃西亞隊。原本英格蘭在佛州備戰氣氛極佳，兩場熱身賽分別擊敗紐西蘭與哥斯大黎加，貝林厄姆的火熱狀態更令外界對圖赫爾的新陣容充滿期待。
然而，這起裝備遭竊的「出師不利」意外，不僅打破了球隊的備戰節奏，也讓球員們被迫在賽前遭遇非預期的心理壓力。目前圖赫爾必須盡快安撫球員情緒，避免這場「裝備荒」影響到周四在達拉斯對決克羅埃西亞的關鍵首戰。
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