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美加墨世界盃今（13）日於美國洛杉磯紀念體育場登場，在全場7萬名觀眾支持下，美國4：1擊敗巴拉圭，拿下晉級重要一勝，卻有球迷在開場表演前，發現空位還有許多，發文質疑「座位比人多」，結果有現場球迷就拍攝下比賽開打後全場座無虛席的畫面，透露開場表演時仍有許多球迷在場外維安，才導致場內沒坐滿。美國稍早於主場交手巴拉圭，在實力相近組別中，首戰能否拿到積分成為晉級關鍵，選辦在全美最具規模、能容納7萬位球迷的美國洛杉磯紀念體育場，雖然們門票開出比上一屆貴出5倍的票價，還與NBA總冠軍賽撞期，但仍不減美國人對足球的瘋狂。有球迷特別早起觀賞美國開幕儀式，由樂壇天后凱蒂·佩芮（Katy Perry）、韓國天團BLACKPINK成員LISA領銜一眾國際巨星帶來震撼演出，展現洛杉磯星光熠熠的娛樂實力，但空拍機卻拍到現場人潮空蕩，質疑美加墨世界盃，「關注度是不是根本不高？」但實際比賽開打後，從轉播視角就可以看到全場幾乎座無虛席，有球迷也拍下第一層視角，全場滿滿都是人潮，並透露由於維安排隊進場緣故，許多球迷在開場表演時，仍在外排隊或是購買餐點，才導致場內空位數仍多。本屆美加墨世界盃，第一層和第二層看台的座位，票價高達1,940美元至2,735美元，但仍在美國當地受到歡迎，除了美國職業足球大聯盟MLS近年大力發展外，美國當地也有許多南美裔甚至歐裔的球迷，全部都很瘋世足。