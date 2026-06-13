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世界盃6/13日至今賽事戰況精華

▲現效力於法甲摩納哥的24歲前鋒巴洛根（Folarin Balogun）更在上半場大演梅開二度秀。終場美國隊以4：1輕鬆射落巴拉圭，順利在主場迎來開門紅。（圖／美聯社／達志影像）

▲韓國以2：1力克捷克，順利收下3分積分。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界盃最新小組積分榜（只取已比賽分組）

排名 球隊 已賽 進球 (GF) 失球 (GA) 淨勝球 (GD) 積分 (PTS) 1 墨西哥 1 2 0 +2 3 2 南韓 1 2 1 +1 3 3 捷克 1 1 2 -1 0 4 南非 1 0 2 -2 0

排名 球隊 已賽 進球 (GF) 失球 (GA) 淨勝球 (GD) 積分 (PTS) 1 加拿大 1 1 1 0 1 1 波赫 1 1 1 0 1 3 瑞士 0 0 0 0 0 4 卡達 0 0 0 0 0

排名 球隊 已賽 進球 (GF) 失球 (GA) 淨勝球 (GD) 積分 (PTS) 1 美國 1 4 1 +3 3 2 土耳其 0 0 0 0 0 2 澳洲 0 0 0 0 0 4 巴拉圭 1 1 4 -3 0

▲美加墨世界盃今（13）日於美國洛杉磯紀念體育場登場，在全場7萬名觀眾支持下，美國4：1擊敗巴拉圭，拿下晉級重要一勝，卻有球迷在開場表演前，發現空位還有許多，發文質疑「座位比人多」，結果有現場球迷就發照還原真相。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界盃6/14日賽程

▲2026世界盃足球賽於多倫多BMO球場上演一場關鍵對決，加拿大國家隊在小組賽首戰中，憑藉替補前鋒拉林（Cyle Larin）在比賽尾聲的關鍵進球，以1：1逼平波士尼亞與赫塞哥維納。（圖／美聯社／達志影像）

世界盃48隊新制如何改寫晉級命運？

▲美國開賽僅7分鐘便藉由巴拉圭球員的烏龍球取得領先。暫時以1：0領先巴拉圭。（圖／美聯社／達志影像）

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2026世界盃各階段賽程時間、地點

賽事階段 日期 (台灣時間) 舉辦地點 小組賽 6月12日 – 6月28日 美國、加拿大、墨西哥 各主辦城市 32強淘汰賽 6月29日 – 7月4日 美國、加拿大、墨西哥 各主辦城市 16強賽 7月5日 – 7月8日 美國、加拿大、墨西哥 各主辦城市 8強賽 (半準決賽) 7月10日 – 7月12日 美國 各主辦城市 4強賽 (準決賽) 7月15日 – 7月16日 美國 各主辦城市 季軍戰 7月19日 美國 邁阿密 (硬石體育場 Hard Rock Stadium) 決賽 7月20日凌晨 美國 紐約/紐澤西 (大都會人壽體育場 MetLife Stadium)

2026年FIFA男足世界盃正式開踢！本屆賽事擴軍至48支球隊，分為12個小組（A組至L組）。在為期16天的分組賽中，每組前兩名將自動晉級32強，而8支戰績最佳的小組第三名球隊也將獲得晉級資格。美國隊今（13）日以懸殊比數戰勝巴拉圭，拿下3分的積分，進球數多達4顆，大大提升晉級32強的機率，前鋒·巴洛貢（Folarin Balogun）單場打進兩球，創造96年來紀錄。《NOWNEWS》也為讀者整理今日賽況和分組賽程結果。身為地主國之一的美國隊在洛杉磯SoFi體育場強勢開局。比賽初段，威斯頓·麥肯尼（Weston McKennie）的傳中球迫使巴拉圭球員達米安·博巴迪利亞（Damián Bobadilla）不慎踢進烏龍球，為美國隊首開紀錄。隨後，狀態絕佳的巴洛貢接管了比賽，他成功梅開二度，他也是自 1930 年伯特·帕特諾德（Bert Patenaude）以來，96年後首位在世界盃單場攻入多球的美國球員——巧合的是當年的對手同樣是巴拉圭。儘管巴拉圭靠著毛里西奧（Mauricio）在比賽後段扳回一城，但喬·雷納（Gio Reyna）隨即以一記精彩進球鎖定4：1的勝局。墨西哥在開幕戰中以2：0輕鬆擊敗南非，該場比賽競爭激烈，共出現3張紅牌。墨西哥目前晉級32強的形勢大好，極有機會以分組第一出線。另一場A組賽事中，韓國以2：1力克捷克，同樣順利收下3分積分。捷克雖然落敗，但在接下來面對南非的比賽若能取勝，仍有很高機率以小組第三名晉級。尋求隊史世界盃首個積分的地主加拿大，在首戰對決歐洲勁旅波赫，最終雙方以1：1戰平，各取1分積分。同組的瑞士與卡達則尚未出賽。2026年世界盃迎來史上最大規模的變革，參賽隊伍首度從過往的32隊大幅擴編至48隊。這項新制雖然讓更多國家的世界盃夢想一夕成真，但也引來不少球迷與球評質疑，認為此舉將導致賽事品質遭到稀釋、小組賽可看性大幅降低，甚至諷刺地稱其為「分組賽只是大賽前的熱身賽」。在全新的賽制結構下，強隊的出線機會變得更加容易，而對中游球隊而言，這更是一次歷史性的晉級良機。從晉級規則來看，48支球隊被分為12個小組，每組4隊進行單循環賽。新制最大的關鍵在於，除了每組的前2名能自動晉級外，還開放了多達8個「戰績最佳的小組第3名」席次進入32強淘汰賽。這意味著在總共48隊中，有高達32支球隊能夠挺進下一輪，晉級率從過去的50%大幅拉高至66.7%。在這樣的賽制下，傳統強權在小組賽「翻車」淘汰的機率被降到最低。在3場小組賽中，球隊只要能拿到「1勝」，並在另外兩場比賽中盡可能咬緊比分、控制淨勝球，幾乎就等同於拿到了32強的入場券。相較於過去只要一場失利就可能面臨出局危險的殘酷32隊舊制，如今小組賽的容錯率大幅提升，讓強隊有了更多調整與輪休的空間。不過，儘管小組賽的突圍難度大幅調降，這並不意味著奪冠之路變得輕鬆。這項變革只是將真正的殘酷戰場往後延遲——晉級的球隊在小組賽過後，必須多踢一輪全新設立的「32強淘汰賽」。這表示任何一支想要捧起大力神盃的隊伍，在整個世界盃奪冠歷程中，總參賽場次將從過去的7場增加到8場，對於球員在盛夏高溫底下的體能耐力與陣容深度，無疑將帶來更為嚴苛的考驗。