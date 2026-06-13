太空探索公司（SpaceX）在IPO階段就聲勢驚人，掛牌上市第1天市值達到2.1兆美元，創辦人馬斯克（Elon Musk）晉身全球首位身價達1兆美元的超級富翁。在這個美中高度競爭，科技戰與太空戰越演越烈的時刻，中國航太專家受訪時表示，中國不需要、也不可能複製SpaceX。
中國官媒《北京日報》旗下的新媒體帳號「長安街知事」，13日刊出北京航空航天大學教授沈映春的專訪，問到資本市場為什麼敢給出如此驚人的價格？中美目前在商業航太領域差距有多大？中國的獨特優勢是什麼？中國最該著急和最不用擔心的點分別是什麼？中國是否有必要複製SpaceX？
對此，沈映春指出，SpaceX最重要的意義，不在於把火箭送上了天，而在於率先跑通了一條完整的商業閉環，它的估值邏輯也完全不同於傳統企業的本益比思維，資本市場給出的不是「它今年賺了多少」，而是對它未來幾十年潛在收益的「前瞻性定價」，它是全球第一個跑通了「低成本發射-大規模星座組網-衛星服務變現」完整閉環的公司。
沈映春表示，這次上市對商業航太發展的意義，可以概括：驗證商業航太的「可投資性」、打開兆級賽道的第一道大門、確立「企業主導、市場驅動」模式的標竿、倒逼全球競爭加速。
沈映春認為，過去10年，中國商業航天已經走完國外幾十年的路，穩居全球第2，未來要實現從「近地領先」到「深空領跑」。目前，中美在商業航太領域的差距，客觀存在且具有結構性，主要集中在「發射能力」、「成本控制」2個維度，中國面臨的最大短板就是「星多箭少」，商業火箭1年的發射能力與相關建設需求之間，仍有較大缺口，可回收火箭技術和下游商業應用亦待進一步成熟。
不過，沈映春補充說，中國的優勢在於強大的工業製造能力、以及「政府搭台、企業唱戲」的能力。美國模式的優勢在於效率，用市場機制倒逼創新和降本；中國模式的優勢則在於規模，用國家意志集中資源，系統性解決基礎設施、標準制定、風險分擔等市場失靈問題。
所以，沈映春總結道，美中之間不是「誰更先進」，而是「誰更適配」，從發展路徑來看，中國不需要、也不可能複製SpaceX。既然SpaceX已經跑通了完整商業閉環，中國商業航太目前的主要任務，是解決「有沒有」、「貴不貴」的問題—先用舉國體制快速補上基礎設施短板，再透過市場機制把成本壓下來，未來也不是沒有彎道超車的可能。
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對此，沈映春指出，SpaceX最重要的意義，不在於把火箭送上了天，而在於率先跑通了一條完整的商業閉環，它的估值邏輯也完全不同於傳統企業的本益比思維，資本市場給出的不是「它今年賺了多少」，而是對它未來幾十年潛在收益的「前瞻性定價」，它是全球第一個跑通了「低成本發射-大規模星座組網-衛星服務變現」完整閉環的公司。
沈映春表示，這次上市對商業航太發展的意義，可以概括：驗證商業航太的「可投資性」、打開兆級賽道的第一道大門、確立「企業主導、市場驅動」模式的標竿、倒逼全球競爭加速。
沈映春認為，過去10年，中國商業航天已經走完國外幾十年的路，穩居全球第2，未來要實現從「近地領先」到「深空領跑」。目前，中美在商業航太領域的差距，客觀存在且具有結構性，主要集中在「發射能力」、「成本控制」2個維度，中國面臨的最大短板就是「星多箭少」，商業火箭1年的發射能力與相關建設需求之間，仍有較大缺口，可回收火箭技術和下游商業應用亦待進一步成熟。
不過，沈映春補充說，中國的優勢在於強大的工業製造能力、以及「政府搭台、企業唱戲」的能力。美國模式的優勢在於效率，用市場機制倒逼創新和降本；中國模式的優勢則在於規模，用國家意志集中資源，系統性解決基礎設施、標準制定、風險分擔等市場失靈問題。
所以，沈映春總結道，美中之間不是「誰更先進」，而是「誰更適配」，從發展路徑來看，中國不需要、也不可能複製SpaceX。既然SpaceX已經跑通了完整商業閉環，中國商業航太目前的主要任務，是解決「有沒有」、「貴不貴」的問題—先用舉國體制快速補上基礎設施短板，再透過市場機制把成本壓下來，未來也不是沒有彎道超車的可能。