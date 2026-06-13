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2026年世界盃足球賽於加州SoFi體育場揭開序幕，地主美國隊以雷霆萬鈞之勢，在小組賽首戰以4：1大勝巴拉圭，打出近年來國家隊最完美的代表作。本場勝利不僅讓主場超過7萬名球迷陷入瘋狂，根據《The Athletic》數據追蹤顯示，美國隊挺進32強淘汰賽的機率已飆升至「97%」，幾近篤定晉級。根據預測模型，美國隊目前有高達97%的機率晉級，小組第一名出線的機率也達到59%。若能保持此狀態，美國隊將能在淘汰賽階段擁有更具優勢的對戰組合。這場勝利對於波切蒂諾執教下的美國隊意義非凡，也讓他們下一場對上澳洲更添加信心，球員整體的壓力也小上許多。看起來主場觀眾的歡呼，對他們來說確實是助力。本場比賽，美國隊長普利西奇（Christian Pulisic）扛起領袖重責，他在開賽不到8分鐘便策動關鍵攻勢，助攻隊友並造成巴拉圭後衛波巴第拉（Damián Bobadilla）自擺烏龍，幫助美國隊取得1：0領先。隨後，普利西奇更在半場前精準傳中，由前鋒巴洛貢（Folarin Balogun）接應破門，上半場結束前巴隆貢再展現個人能力，以一記勁射直掛死角，讓美國以3：0遙遙領先進入下半場。儘管巴拉圭在第73分鐘扳回一球，但美國隊替補上陣的雷納（Gio Reyna）在終場前以一記精采的側身勁射，為比賽畫下完美句點，最終美國以4：1收下關鍵勝場。這也是美國男足在世界盃史上單場攻入最多球的紀錄，火力甚至超越了2022年卡達世界盃全隊的總進球數。比賽中唯一令球迷擔憂的是，表現神勇的普利西奇在半場結束後便遭替換下場。對此，主帥波切蒂諾（Mauricio Pochettino）賽後解釋，普利西奇的小腿受到對手踢擊，感到有些緊繃，為了保險起見選擇讓他休息，並非嚴重傷勢。普利西奇本人也樂觀表示：「只是預防措施，我不認為是大問題。」目前醫護團隊正密切監控其傷勢，確保他能趕上下周對陣澳洲的比賽。