我是廣告 請繼續往下閱讀

▲川普牌手機拆解結果：跟HTC一模一樣（圖／截自X@TrumpMobile）

▲川普牌手機拆解結果：跟HTC一模一樣（X@TrumpMobile）

▲「美國製造」消失！川普手機被拆穿真面目（X@TrumpMobile）

由川普兩名兒子創辦的「川普行動」品牌，旗下T1智慧型手機在延遲近一年後終於開始送到消費者手中。然而拆解團隊iFixit的最新報告，讓這款手機的最大宣傳賣點直接破功。iFixit先用CT掃描器對T1進行無損檢測，結果發現內部結構與HTC U24 Pro幾乎完全吻合。進一步拆解後，兩款手機的元件形狀、內部布局、螺絲位置，甚至防拆貼紙的位置都高度一致。外界先前注意到T1的閃光燈與相機位置看起來和HTC U24 Pro略有不同，但拆解顯示，閃光燈本身的接點位置根本沒變，只是用延長排線把外觀位置調整了一下。揚聲器開孔樣式也有差異，但內部結構與位置完全相同，純粹是外觀上的小修改。最直接的證據是，iFixit把HTC U24 Pro的主板裝進T1裡，手機照樣正常開機運作——兩款機型在硬體層面幾乎可以互換。核心晶片同樣是高通驍龍7 Gen 3；記憶體方面，T1採用美光12GB+512GB封裝，HTC U24 Pro則用SK海力士。電池容量T1較大，為5000mAh（HTC為4600mAh），電芯來自菲律賓廠商；但充電功率T1只支援30W，遠低於HTC的60W快充。iFixit的結論很直白：T1看起來就像是換上金色外殼、印上美國國旗元素的HTC U24 Pro。T1最初打的招牌正是「美國製造」，但發布僅6天後，官網就把這個說法拿掉，改成較為含糊的「以美國價值觀設計」。今年2月，川普行動的高層也親口承認，T1並非完全在美國製造，僅有約10個元件會在邁阿密進行「最終組裝」，大量生產仍在海外進行。iFixit強調，若要標示「美國製造」，必須符合美國聯邦貿易委員會的相關規定，目前看來T1更像是在現有代工方案上做外觀調整的產品，並不符合這項認定。NBC News在追蹤近9個月後終於收到這支T1，售價499美元（512GB版本）。但收到的包裝盒上，原本的「美國製造」已被替換成「Proudly Assembled in the USA（美國驕傲組裝）」。開箱內容物包括金色機身、充電線、變壓器與透明保護殼，整支手機印滿川普品牌標誌，拿在手上頗有重量感，但機身偏高、握感略顯笨重。值得注意的是，手機背面印製的美國國旗圖案只有11條條紋，並非標準的13條，官方對此並未做出任何說明。開機後是標準Android系統，可自由客製化，且已預先安裝川普創辦的社群平台Truth Social。外媒測試指出，5000萬像素相機表現尚可，廣角模式拍出的照片清晰且色彩鮮豔；通話與簡訊功能運作順暢，使用過程未出現明顯卡頓。從「美國製造」到「美國驕傲組裝」，再到拆解報告揭露的高度相似內部架構，這支歷經近一年延遲才送到消費者手中的金色手機，最終留給市場的，似乎更多是行銷話術與實際產品之間的落差。