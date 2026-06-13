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韓國女團aespa近日受邀擔任SM娛樂一中心負責人和御用髮型師婚禮的祝歌嘉賓，成員們原本想唱抒情歌《Forever》，然而新人卻堅持要聽戰歌《Supernova》，而Winter跳到一半還不小心和新娘的父親對視，讓她尷尬地趕緊移開眼神。aespa全員出席獻唱的婚禮影片先前在網路上瘋傳，最近她們上節目也聊起這件事，Winter笑說在表演《Supernova》時，有個招牌踢腿編舞時，剛好在那個當下她和新娘父親四目相交。發現對上長輩目光後，她有些不好意思地將視線往下移，仍保持專業完成動作，略顯害羞又不失禮貌的反應讓不少網友直呼可愛。由於婚禮主角分別是SM娛樂一中心負責人，以及長期負責aespa造型工作的髮型師，因此aespa才特地全員到場獻唱祝歌。成員們透露原本曾主動提議演唱抒情歌曲《Forever》，配合婚禮該有的溫情，以溫暖旋律送上祝福，不過新郎新娘卻堅持指定想看舞曲《Supernova》，讓婚禮現場瞬間變成迷你演唱會。aespa在溫馨的婚禮上帶來完整《Supernova》舞台，成員們唱跳時都忍不住笑場，超反差的選曲在當時成為話題。