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▲等了5個月！日本政府砸8684萬 台灣遊客阿蘇山遺體15日終能回收（圖／美聯社／達志影像）

今年1月20日在熊本縣阿蘇火山發生的觀光直升機墜毀事故，導致包含2名台灣旅客與1名日籍機師共3人罹難。由於墜機地點位於不斷噴發有毒氣體的火山口內部，環境極度危險，遺體與機體殘骸的回收作業整整延宕了5個月。如今終於有了進展——熊本縣警方宣布，將自6月15日起啟動無人重型機具，展開回收作業。這架由岡山「匠航空」營運的觀光直升機，當天上午搭載2名台灣男女遊客執行阿蘇山火山口空中觀光行程，途中突然從雷達消失，隨後被發現墜毀於阿蘇中岳第一火山口內。機上3人全數罹難。問題在於，墜機地點位於持續噴出有毒火山氣體的火山口內部，救援人員根本無法靠近。再加上事故發生後，阿蘇山公園道路全面封閉至今，遺體與殘骸始終無法取回。由於墜機現場屬於日本政府指定的「國家公園特別保護地區」，環境省今年4月就對航空公司下了最後通牒，要求盡快移除殘骸。然而航空公司根本負擔不起這筆天價費用，回收進度持續卡關。考量到日本即將進入梅雨季節，熊本縣警方決定與警察廳協商，最終拍板將此案列為「刑事搜查的一環」，回收費用約4.4億日圓（約新台幣8,684萬元）全數由日本國庫支付。熊本縣警方計畫將回收作業外包給具備高海拔、陡坡施工經驗的廠商，整個過程使用遠端操控的無人重型機具，不會有任何人員實際進入火山口。由「阿蘇火山防災會議協議會」12日宣布，作業人員可於6月15日至7月底期間進出阿蘇山公園道路，目標在8月底前完成遺體與機體殘骸的回收作業。對受害者家屬而言，這場等待5個月的回收作業，終於迎來了具體的時間表。