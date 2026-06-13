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▲《凡人修仙傳》第二季將開拍，許多劇迷都很期待。（圖／翻攝自微博@優酷）

楊洋主演的《凡人修仙傳》第二季年底開拍，許多劇迷期待他能和小師妹墨彩環（趙晴 飾）再續前緣，不過第二季似乎是全新故事，除了楊洋之外，其他角色都和第一季不一樣，在第二季中，楊洋將和《佳偶天成》的張凱瑩虐戀。楊洋曾被批評演技生硬，一度陷入低潮，去年靠著《凡人修仙傳》雪恥，如今第二季確定開拍，總投資高達6億元人民幣（約台幣26億元），不僅價格是第一季的2倍，還將找來全新卡司。據悉，第二季故事會圍繞著楊洋飾演的「韓立」，在不同的修仙體系晉升的過程，也會有新的CP線，新生代女星張凱瑩將出演女主角「紫靈」，在原著小說中，與楊洋未能修成正果的趙晴，在凡間自然老去過世，後來轉世成為紫靈，與他在新的世界成為伴侶。張凱瑩憑《佳偶天成》受到關注，許多劇迷都期待她能否和楊洋擦出不同火花，戲劇未開拍就已經受到關注。