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▲黃國倫（如圖）2017年曾在鳥巢舉辦《沒有不可能》演唱會，當時極度不被看好，甚至遭酸是「空巢演唱會」，連家人也都非常擔心。（圖／小燕有約YT）

天后蔡依林（Jolin）出道 27 年，終於迎來歌唱生涯新里程碑，成為繼張惠妹之後，第二位征服北京鳥巢舉辦個唱的台灣女歌手。事實上，要登上鳥巢絕非易事，除了場地申請門檻高，歌手更得具備實力與扛起10萬張門票的號召力。過去，藝人黃國倫就曾自費近億元台幣在此舉辦《沒有不可能》演唱會，雖然後續賠錢，但他仍不會後悔。蔡依林首度解鎖北京鳥巢，舉辦《PLEASURE》世界巡迴演唱會，成為繼莫文蔚、鄧紫棋、孫燕姿及張惠妹後，第5位登上該場地的華語女歌手。事實上，要站上鳥巢演出並不容易，需要背負票房壓力，考驗的也不僅是歌手的人氣，還有現場、舞台的掌握能力，只有錢沒有實力也是不敢隨便在鳥巢開唱的，曾成功征服鳥巢的歌手與樂團包括五月天、周杰倫、陳奕迅、汪峰、李榮浩等。值得一提的是，藝人黃國倫2017年為了追夢，自掏腰包近1億元，在鳥巢舉辦《沒有不可能》演唱會，當時極度不被看好，甚至遭酸是「空巢演唱會」，連家人也都非常擔心。黃國倫曾在節目中提到，媽媽得知他花費鉅額舉辦演唱會時，好幾天睡不著覺，更說：「兒子，你現在取消還來得及嗎？」黃國倫鳥巢演唱會沒有贊助商，全是自掏腰包，除了老婆寇乃馨全力支持，圈內好友林志玲、鄧萃雯等人也都到場欣賞，據悉票房約八成，更傳出夫妻倆倒賠5000萬，不過寇乃馨澄清只知道成本上億元台幣，因一時脫口說：「我是希望賠一半就好。」沒想到隔天報紙登出賠了5000萬，導致大家誤以為沒人到場，被貼上「最悽慘的演唱會」的標籤。