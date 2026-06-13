效力於休士頓太空人隊的日籍投手今井達也，今（13）日客場交手堪薩斯皇家之戰中先發，在隊友首局建立9分領先下，今井達也仍投不滿1局就退場，最終花費38球、投出0.2局慘失5分成績，不僅美國媒體一陣狂罵，連日本媒體《Sponichi Annex》也挺不了自家人，罕見發出感嘆，「這樣的表現真的讓人失望。」

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太空人首局狂攻9分　今井達也卻撐不滿1局

本場太空人開局火力全開，一局上半就一舉攻下9分，讓今井達也帶著極大領先優勢踏上投手丘，結果他與首名打者詹森（Carter Jensen）纏鬥7球後被敲出安打，隨後又對小威特（Bobby Witt Jr.）投出保送。

災難還沒結束，今井達也再來被帕斯昆汀諾（Vinnie Pasquantino）敲安、抓到2出局後，又被連敲雙安，包含一支長打，帳面上失掉2分、還面臨二、三壘失分危機，此時用球數已達38球，太空人受不了，直接把今井達也換下場，緊急上場救援的歐科特（Steven Okert）再被敲2分打點安打，也算在今井達也頭上。

太空人隨隊記者痛罵　日媒也挺不下去

今井達也本場用38球中僅有21顆好球，只抓下2個出局數、就被敲出4支安打、1保送，最後灰頭土臉退場，本場光是第一局，雙方投手就花費多達98球，為這場大亂鬥揭開序幕，所幸最終太空人以10：8險勝。

今井達也最終免於敗投，但賽後不僅太空人隨隊記者岡薩雷茲（Javier Gonzalez）痛罵：「沒有任何言語可以形容今井達也今天的表現。」連日本媒體《Sponichi Annex》也發出感嘆，直言「首局未能投完便慘遭KO，這樣的表現讓人失望。」球迷則同樣怒噴今井達也，「請把她送回日本！」

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林子翔編輯記者

熱愛運動卻當不了職業運動員，於是走上體育記者一職。
待過傳統報業、雜誌與論壇，再重回網路新媒體，期望透過文字，傳遞更多運動場上的精采時刻。