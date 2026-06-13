KKBOX風雲榜今晚（13日）將在台北小巨蛋舉辦，由黃偉晉擔任主持人，集結Super Junior成員東海、韓團LNGSHOT、畢書盡、盧廣仲、宇宙人、曾沛慈與人氣男團Ozone等共21組海內外演出卡司，讓粉絲期待不已，《NOWNEWS今日新聞》也替讀者們整理出演出亮點，包括限定演出組合、彩蛋及完整表演名單。
SJ東海根本半個台灣人 今晚登KKBOX風雲榜演出
Super Junior成員東海以「海外風雲大使」身分參與KKBOX風雲榜演出，消息曝光後立刻引發粉絲熱議，讓不少粉絲笑稱：「根本半個台灣人！」連續兩年參加風雲榜演唱會的他，事前難掩興奮表示：「已經迫不及待在當天見到大家了！」而東海與韋禮安去年共同推出中文單曲〈最好的朋友〉兩人在典禮上是否會合唱，也引發討論。
今晚另一大話題焦點還有韓國男團LNGSHOT，這組由Jay Park旗下公司MORE VISION打造的團體，象徵挑戰極限與逆轉勝的精神。今年，LNGSHOT推出出道EP《SHOT CALLERS》，主打歌〈Moonwalkin’〉展現強烈舞台魅力，加上全員參與創作，而被視為「製作型偶像」。日前LNGSHOT現身大巨蛋開球，賽後帶來精彩演出，超強魅力再度圈粉無數！
曾沛慈參戰《浪姐》人氣飆漲 今晚演出掀關注
近來因中國節目《乘風2026》人氣飆漲的曾沛慈，超強唱功被形容是「修音響」，每週登台都獲得網友熱烈討論。許久未在台灣演出的她，今晚也將登上KKBOX風雲榜，讓粉絲們都非常期待這次的歌單及彩蛋。
三組夢幻共演組合搶先曝光 郭家瑋、大穎首在台合體
此外，主辦單位日前搶先曝光今晚三組夢幻共演組合，包括韋禮安與陳華的「破億情歌組合」、李竺芯與葛仲珊的「香上加香」女力聯盟，而郭家瑋也將與大馬創作歌手「DIOR」大穎首次在台灣同台演出。
今年風雲榜主持人找來黃偉晉獨挑大樑，三度接掌主持棒的他，坦言「壓力倍增」，直言這簡直是出道 14 年來最大挑戰：「光想像以主持人身分站在小巨蛋舞台面對上萬名觀眾，就會緊張到手開始發麻、嘴巴肌肉僵硬了！」並立下「幽默輕鬆訪問」的目標，希望每段訪問都能發揮一些詼諧幽默。
【2026 第 21 屆 KKBOX 風雲榜演唱會】
＊時間地點：2026/6/13（六）晚上 6:00 臺北小巨蛋
＊主持人：黃偉晉
＊演出卡司名單（按資料庫英文名稱排序）：告五人 Accusefive、白安ANN、Ayumu Imazu、Bii畢書盡、宇宙人、盧廣仲、DIOR大穎、陳華、艾薇 Ivy、Miss Ko 葛仲珊、周湯豪 NICKTHEREAL、Ozone（林煥鈞、周祖安、黃文廷）、曾沛慈、QWER、李竺芯、郭家瑋、U:NUS、吳建豪 Van Ness、韋禮安 (WeiBird)
＊台灣直播平台：
電視｜TVBS
網路｜KKBOX Facebook、KKBOX YouTube、中華電信MOD、Hami Video、ETtoday 新聞雲官網 (含新聞雲、星光雲 APP)、ETtoday 星光雲 YouTube、LINE TODAY
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Super Junior成員東海以「海外風雲大使」身分參與KKBOX風雲榜演出，消息曝光後立刻引發粉絲熱議，讓不少粉絲笑稱：「根本半個台灣人！」連續兩年參加風雲榜演唱會的他，事前難掩興奮表示：「已經迫不及待在當天見到大家了！」而東海與韋禮安去年共同推出中文單曲〈最好的朋友〉兩人在典禮上是否會合唱，也引發討論。
曾沛慈參戰《浪姐》人氣飆漲 今晚演出掀關注
近來因中國節目《乘風2026》人氣飆漲的曾沛慈，超強唱功被形容是「修音響」，每週登台都獲得網友熱烈討論。許久未在台灣演出的她，今晚也將登上KKBOX風雲榜，讓粉絲們都非常期待這次的歌單及彩蛋。
三組夢幻共演組合搶先曝光 郭家瑋、大穎首在台合體
此外，主辦單位日前搶先曝光今晚三組夢幻共演組合，包括韋禮安與陳華的「破億情歌組合」、李竺芯與葛仲珊的「香上加香」女力聯盟，而郭家瑋也將與大馬創作歌手「DIOR」大穎首次在台灣同台演出。
今年風雲榜主持人找來黃偉晉獨挑大樑，三度接掌主持棒的他，坦言「壓力倍增」，直言這簡直是出道 14 年來最大挑戰：「光想像以主持人身分站在小巨蛋舞台面對上萬名觀眾，就會緊張到手開始發麻、嘴巴肌肉僵硬了！」並立下「幽默輕鬆訪問」的目標，希望每段訪問都能發揮一些詼諧幽默。
【2026 第 21 屆 KKBOX 風雲榜演唱會】
＊時間地點：2026/6/13（六）晚上 6:00 臺北小巨蛋
＊主持人：黃偉晉
＊演出卡司名單（按資料庫英文名稱排序）：告五人 Accusefive、白安ANN、Ayumu Imazu、Bii畢書盡、宇宙人、盧廣仲、DIOR大穎、陳華、艾薇 Ivy、Miss Ko 葛仲珊、周湯豪 NICKTHEREAL、Ozone（林煥鈞、周祖安、黃文廷）、曾沛慈、QWER、李竺芯、郭家瑋、U:NUS、吳建豪 Van Ness、韋禮安 (WeiBird)
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