近期一名日本網友在整理物品時翻出一張塵封超過30年的UNIQLO傳單，雖然歷經多年但仍保留完整。從傳單內容可見，當年商品售價大多落在390至2990日圓之間，若以現今匯率換算，與現在UNIQLO同類商品相比差距其實不大。貼文曝光後，不少網友感嘆時代變遷，也驚訝UNIQLO多年來價格波動不大，紛紛驚嘆留言：「這價格沒什麼變動很不容易啊」「感受到了時代感」。
翻出塵封30年UNIQLO傳單！價格曝光太意外：真的很佛
一名日本網友日前在Threads分享一張珍藏多年的UNIQLO廣告傳單，並透露這張傳單距今已有30多年歷史。從畫面中可以清楚看到當年黃金週特賣活動的內容，以及各項商品的販售價格，讓不少網友直呼彷彿瞬間穿越回過去。
雖然紙張表面出現些許摺痕與使用痕跡，但以傳單而言能保存至今已相當難得，整體狀況仍十分完整，甚至連印刷色彩都沒有明顯褪色，讓這張舊傳單顯得更加珍貴。
根據原PO發出的傳單可見，上方的商品價格大約都落在390日圓至2990日圓之間，若以現今匯率換算，約為新台幣76元至590元。實際查詢現在的UNIQLO商品價格，可見類似品項售價大多落在新台幣290元至790元左右。
UNIQLO價格凍漲30年！意外掀起網友懷舊潮
以傳單上價格最高的NIKE聯名款POLO衫為例，當年價格為2990日圓（新台幣590元），如今UNIQLO官網上的POLO衫販售價格，約落在390至990元台幣之間，整體價格區間變化並不算大。
貼文曝光後，許多網友都被濃厚的年代感吸引，也對價格變化幅度感到意外，紛紛驚訝留言「我可以感受到那個年代感，價錢沒變那麼大真是太神奇了」、「UNIQLO衣服都可以穿很久啊，我每天穿也都沒穿壞」、「好懷念」、「話說UNIQLO以前的標誌長這樣？」、「不像UNIQLO，反而像當地超市的傳單」、「感受到了時代感」、「這價格沒什麼變動很不容易啊」、「以前大學時期還跟朋友逛過北九州的店呢」
我是廣告 請繼續往下閱讀
一名日本網友日前在Threads分享一張珍藏多年的UNIQLO廣告傳單，並透露這張傳單距今已有30多年歷史。從畫面中可以清楚看到當年黃金週特賣活動的內容，以及各項商品的販售價格，讓不少網友直呼彷彿瞬間穿越回過去。
雖然紙張表面出現些許摺痕與使用痕跡，但以傳單而言能保存至今已相當難得，整體狀況仍十分完整，甚至連印刷色彩都沒有明顯褪色，讓這張舊傳單顯得更加珍貴。
UNIQLO價格凍漲30年！意外掀起網友懷舊潮
以傳單上價格最高的NIKE聯名款POLO衫為例，當年價格為2990日圓（新台幣590元），如今UNIQLO官網上的POLO衫販售價格，約落在390至990元台幣之間，整體價格區間變化並不算大。
貼文曝光後，許多網友都被濃厚的年代感吸引，也對價格變化幅度感到意外，紛紛驚訝留言「我可以感受到那個年代感，價錢沒變那麼大真是太神奇了」、「UNIQLO衣服都可以穿很久啊，我每天穿也都沒穿壞」、「好懷念」、「話說UNIQLO以前的標誌長這樣？」、「不像UNIQLO，反而像當地超市的傳單」、「感受到了時代感」、「這價格沒什麼變動很不容易啊」、「以前大學時期還跟朋友逛過北九州的店呢」