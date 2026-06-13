近期一名日本網友在整理物品時翻出一張塵封超過30年的UNIQLO傳單，雖然歷經多年但仍保留完整。從傳單內容可見，當年商品售價大多落在390至2990日圓之間，若以現今匯率換算，與現在UNIQLO同類商品相比差距其實不大。貼文曝光後，不少網友感嘆時代變遷，也驚訝UNIQLO多年來價格波動不大，紛紛驚嘆留言：「這價格沒什麼變動很不容易啊」「感受到了時代感」。

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翻出塵封30年UNIQLO傳單！價格曝光太意外：真的很佛

一名日本網友日前在Threads分享一張珍藏多年的UNIQLO廣告傳單，並透露這張傳單距今已有30多年歷史。從畫面中可以清楚看到當年黃金週特賣活動的內容，以及各項商品的販售價格，讓不少網友直呼彷彿瞬間穿越回過去。

雖然紙張表面出現些許摺痕與使用痕跡，但以傳單而言能保存至今已相當難得，整體狀況仍十分完整，甚至連印刷色彩都沒有明顯褪色，讓這張舊傳單顯得更加珍貴。

▲一張塵封超過30年的UNIQLO傳單，意外掀起網友懷舊潮。（圖／翻攝自Threads@_otorn_）
▲一張塵封超過30年的UNIQLO傳單，意外掀起網友懷舊潮。（圖／翻攝自Threads@_otorn_）
根據原PO發出的傳單可見，上方的商品價格大約都落在390日圓至2990日圓之間，若以現今匯率換算，約為新台幣76元至590元。實際查詢現在的UNIQLO商品價格，可見類似品項售價大多落在新台幣290元至790元左右。

UNIQLO價格凍漲30年！意外掀起網友懷舊潮

以傳單上價格最高的NIKE聯名款POLO衫為例，當年價格為2990日圓（新台幣590元），如今UNIQLO官網上的POLO衫販售價格，約落在390至990元台幣之間，整體價格區間變化並不算大。

貼文曝光後，許多網友都被濃厚的年代感吸引，也對價格變化幅度感到意外，紛紛驚訝留言「我可以感受到那個年代感，價錢沒變那麼大真是太神奇了」、「UNIQLO衣服都可以穿很久啊，我每天穿也都沒穿壞」、「好懷念」、「話說UNIQLO以前的標誌長這樣？」、「不像UNIQLO，反而像當地超市的傳單」、「感受到了時代感」、「這價格沒什麼變動很不容易啊」、「以前大學時期還跟朋友逛過北九州的店呢」

▲▼UNIQLO的POLO衫販售價格歷經30年變化依舊不大，不少人驚呼價錢竟維持得如此穩定，也勾起許多人學生時期逛店購物的回憶。（圖／翻攝自Threads@_otorn_、UNIQLO官網）
▲▼UNIQLO的POLO衫販售價格歷經30年變化依舊不大，不少人驚呼價錢竟維持得如此穩定，也勾起許多人學生時期逛店購物的回憶。（圖／翻攝自Threads@_otorn_、UNIQLO官網）
▲（圖／記者賴禹妡翻攝）

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賴禹妡編輯記者

從事新聞領域已有6年資歷，曾在《三立新聞網》任職2年，累積豐富的新聞採編經驗，現任職於《NOWNEWS》約4年，曾深入娛樂組與網搜組，掌握娛樂動態與網路熱門話題，目前在家庭消費中心擔任編輯，主要負責生活、旅遊、...