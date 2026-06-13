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2026年世界盃足球賽期間，墨西哥蒂華納（Tijuana）驚傳駭人命案。伊朗國家足球隊目前的訓練基地「卡連特體育場」（Caliente Stadium）對面停車場，發現一輛停放多日的休旅車，警方在車廂內發現一具已嚴重腐爛的屍體。由於事發地點緊鄰伊朗隊訓練場，且當地治安惡劣，震驚了國際足壇。根據法新社記者現場報導，該輛掛有加州車牌的灰色豐田（Toyota）休旅車，停放在體育場對面的一處超市停車場內。警方在接獲巡邏單位的通報後前往現場，當場撬開後車廂進行檢查。檢察官辦公室發言人證實：「檢查車輛時，發現一名被裝入黑色塑膠袋內的死者，屍體明顯有遭受暴力的痕跡。」據推測，這輛車自週三起便被遺棄在該處。由於近日蒂華納氣溫高達28度，在烈日曝曬數日下，屍體已呈現嚴重腐爛狀態。蒂華納位處美墨邊境，治安長年混亂，該市2025年官方統計的謀殺案便超過1200起。伊朗國家隊原定計畫前往美國亞利桑那州進行集訓，但因美伊兩國關係緊張及持續的衝突，被迫改至墨西哥進行移地訓練。目前伊朗隊在當地的維安工作極為嚴密，往返飯店與訓練場時均有武裝士兵護送。在發現屍體的當下，伊朗隊的車隊正好準備離開體育場，現場氣氛一度緊張，但伊朗隊官方尚未針對此安全事件做出正式回應。墨西哥作為本屆世界盃的共同主辦國之一，治安問題一直是國際足總（FIFA）高度關注的焦點。儘管伊朗隊在軍隊保護下並未直接受波及，但在世界盃賽事期間，於球隊訓練基地周邊發生此類殘暴棄屍案件，無疑對主辦國的維安能力與賽事環境投下震撼彈。目前當地警方已接手調查，並試圖釐清死者身份及案件背景。隨著賽事持續進行，各參賽隊伍的駐地安保規格預計將進一步升級，以確保選手與隨行人員的生命安全。