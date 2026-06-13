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國民黨副主席張榮恭日前率團參加海峽論壇，今（13）日和中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧會晤。張榮恭談話時說，從文化基因和種族基因來說，道道地地的台灣人，也是堂堂正正的中國人，在這立場上，兩岸必定能共創和平。他也說，國父孫中山號召「振興中華」，兩岸就應該在民族復興的過程中，相互尊重不同制度，同時對民生樂利相向而行。國民黨今以新聞稿方式指出，張榮恭會晤王滬寧發表談話，稱在當前兩岸雙方當局協商和聯繫機制斷裂的情況之下，積極的國共關係和兩岸民間交流，是兩岸關係和平發展與台海和平穩定的中流砥柱，值得台灣各界、區域各方肯定和支持，也證明堅持九二共識、反對台獨，是完全正確的立場和方向。張榮恭說，今年4月他追隨鄭主席到南京中山陵晉謁，全團步入祭堂前，看到門楣刻著篆書金字「民族、民生、民權」六個大字，和我們一般熟知的順序「民族、民權、民生」不一樣，民生在最中央，這表示民族復興和民權發達，總的目標是民生樂利，我們推動兩岸關係和平發展，也是基於這個目的。因此，孫中山先生號召「振興中華」，兩岸就應該在民族復興的過程中，相互尊重不同制度，同時對民生樂利相向而行。張榮恭說， 台灣追求興旺發達，大陸推動兩岸融合發展，都是攸關人民福祉，這就需要和平。「和平才能興台」！「和平才能交融」！ 海峽論壇今年舉辦第十八屆，延續著「擴大民間交流、深化融合發展」的一貫主題，目的就是為了提升兩人民福祉。張榮恭指出， 論壇在福建舉辦，以廈門為主場，廈漳泉三地是台灣居民祖先的重要來源地。台閩兩地有「五緣」的連結，就是眾所周知地緣、血緣、文緣、商緣和法緣。台灣社會使用的語言，除了普通話，我們稱為國語之外，次多的就是閩南話。兩岸之間，尤其是福建和台灣，有著如此深厚的淵源，所以從文化基因和種族基因來說，道道地地的台灣人，也是堂堂正正的中國人！在這個立場上，兩岸必定能夠共創和平、共促穩定、共謀發展、共享繁榮。張榮恭表示，既然兩岸有共同的歷史記憶，以及身為中華民族的認同，只要持續加強交流，推進互利合作，必可鞏固兩岸人民和諧相處，而兩岸人民和諧相處是兩岸關係和平發展最堅實的民意基礎。 台灣主流民意已展現出兩岸要交流合作，要共同發展，可見民意對於交流還是斷流？互利還是互撞？對話還是對抗？選擇是非常明智的。張榮恭說，本屆海峽論壇堅持民間性、草根性、廣泛性的一貫定位，設置基層交流、青年交流、文化交流、經濟交流等四大板塊與58項活動。一定能更全面的聯繫兩岸同胞的感情，更普惠的增進兩岸人民福祉，相信這是絕大多數台灣民眾所樂見的。長期以來，無論兩岸關係如何波折起伏，海峽論壇始終致力於促進兩岸交流合作、推動兩岸關係和平發展。他相信論壇將持續發揮關鍵作用、做出巨大貢獻。中國國民黨願與兩岸各界共同努力，促進台海和平穩定，謀求兩岸人民福祉。