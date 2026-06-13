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台北市長蔣萬安昨拋出震撼彈，表態廢除寫在國民黨黨章裡「奉行五權憲法、始終如一」的監察院。被提名監察委員的前藍委廖婉汝昨則表示，如果要改變就真正行動，不要每次同意權行使才來吵，更反問「蔣萬安若當總統，要不要廢人廢院？」對此，蔣萬安今（13）日表示，「就算國民黨重新執政，我還是不會改變我認為應要廢除監察院的立場」。總統府11日公布監察院含正副院長在內的29名被提名人，其中包括前藍委廖婉汝、新北市長侯友宜核心幕僚、前副市長謝政達引發藍營譁然，台北市長蔣萬安昨表態，建議藍白黨團全部否決，然後爭取朝野共識修憲廢除監察院。但廖婉汝則回擊，若蔣萬安或藍委認為應該改變，那就真正行動，「你國民黨有膽修憲，就否決過去創立的憲法」，更問蔣萬安「如果你當總統，還要廢監察院嗎？」蔣萬安今出席龍生區民活動中心啟用典禮，針對廖婉汝嗆辣提問，以及綠委質疑2020年民進黨主張廢除監察院，但他擔任時任立委卻沒有出席會議。蔣萬安則說，就算國民黨重新執政，他還是不會改變認為應該要廢除監察院的立場。