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AN-32運輸機備受印度空軍重用

印度空軍一架AN-32運輸機今（13）日在阿薩姆邦（Assam）喬爾哈特的勞里亞空軍基地（Roureah Air Force Station）附近墜毀，印度空軍發表聲明表示，擔心飛行員恐怕已經喪生。綜合印度媒體報導，印度空軍發表聲明表示，「一架軍用飛機在阿薩姆邦喬爾哈特附近空軍基地降落時墜毀。涉事飛機是一架用於運輸物資的AN-32運輸機」。聲明補充說明，「事故發生時，飛機正試圖在空軍基地降落。目前擔憂飛行員可能已在事故中喪生。救援和調查工作仍在進行，更多細節將待之後公布」。勞里亞空軍基地是印度空軍在印度東北部的重要軍事設施之一，在阿薩姆邦及周邊地區的空中作戰中發揮關鍵作用。墜機原因尚不清楚，值得注意的是，自1986年以來，AN-32運輸機在印度已發生約22起墜機事故，最近一次墜機事故就發生在去年。儘管事故頻傳，AN-32運輸機依舊是印度空軍最倚賴的機種，目前印度空軍約擁有100架該型運輸機，在全國範圍內的後勤和作戰任務中發揮至關重要的作用。AN-32運輸機最初是由蘇聯根據印度需求量身設計製造，可在高海拔機場及炎熱氣候等極端環境下執行任務，最大貨物載重量可達7.5噸、可搭載50名乘客或42名傘兵，廣泛用於偏遠地區的補給空投任務。