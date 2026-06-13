印度空軍一架AN-32運輸機今（13）日在阿薩姆邦（Assam）喬爾哈特的勞里亞空軍基地（Roureah Air Force Station）附近墜毀，印度空軍發表聲明表示，擔心飛行員恐怕已經喪生。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合印度媒體報導，印度空軍發表聲明表示，「一架軍用飛機在阿薩姆邦喬爾哈特附近空軍基地降落時墜毀。涉事飛機是一架用於運輸物資的AN-32運輸機」。聲明補充說明，「事故發生時，飛機正試圖在空軍基地降落。目前擔憂飛行員可能已在事故中喪生。救援和調查工作仍在進行，更多細節將待之後公布」。

AN-32運輸機備受印度空軍重用

勞里亞空軍基地是印度空軍在印度東北部的重要軍事設施之一，在阿薩姆邦及周邊地區的空中作戰中發揮關鍵作用。

墜機原因尚不清楚，值得注意的是，自1986年以來，AN-32運輸機在印度已發生約22起墜機事故，最近一次墜機事故就發生在去年。儘管事故頻傳，AN-32運輸機依舊是印度空軍最倚賴的機種，目前印度空軍約擁有100架該型運輸機，在全國範圍內的後勤和作戰任務中發揮至關重要的作用。AN-32運輸機最初是由蘇聯根據印度需求量身設計製造，可在高海拔機場及炎熱氣候等極端環境下執行任務，最大貨物載重量可達7.5噸、可搭載50名乘客或42名傘兵，廣泛用於偏遠地區的補給空投任務。

相關新聞

美軍海上封鎖鬧出人命！3印度船員喪生　油輪不聽指揮遭攻擊

被酸找不到工作的蟑螂！印度「蟑螂人民黨」上街抗議　要教長下台

SpaceX估值衝1.77兆美元！克魯曼轟馬斯克：靠天才神話玩龐氏騙局

美伊談判又遇攪局者？以色列納坦雅胡突發聲：伊朗絕不能擁有核武

倪浩軒編輯記者

《NOWNEWS今日新聞》新聞一部國際中心的成員，財政學碩士，擁有10年媒體從業經驗，熱衷於用文字深入淺出報導各類故事，喜歡閱讀與觀察。昨天已經過去，明天尚未到來，今天仍是未知，相信世界上總有新鮮事等待我們去...