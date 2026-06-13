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▲副縣長王瑞德當面反映地方財政壓力，引起行政院長卓榮泰不悅。（圖／南投縣政府提供，2026.06.13）

卓揆不悅連問2次：有困難嗎？

地方叫苦 藍營批中央挖苦

行政院長卓榮泰今天到南投視察外轆排水治理工程，原本是中央地方攜手推動治水建設的喜事，卻因地方負擔款暴增逾1億元掀起爭論。副縣長王瑞德當面反映財政壓力，卓榮泰則以南投今年統籌分配稅款增加約140億元為例反問「你有困難嗎？」「地方不可能沒有錢」現場氣氛尷尬不已，治水議題意外演變成中央與地方的財政攻防。2年前凱米颱風重創南投，造成貓羅溪暴漲、南投市上百輛車泡水的嚴重災情，縣府獲經濟部核定前瞻基礎建設計畫補助12億2864萬元，推動「外轆排水治理工程」，卓榮泰今（13）日特別前往視察。副縣長王瑞德致詞時指出，外轆排水工程核定之初，地方原僅需負擔2億餘元，但隨著中央調整治水地方負擔款比例，縣府負擔暴增至3億餘元，增加超過1.1億元。他希望中央對已核定工程維持原有負擔比例，減輕地方財政壓力。卓榮泰隨後致詞時表示，南投縣政府今年統籌分配稅款比前一年多了140億元，「只多了1、2億的用地取得，你有困難嗎？」「扣回去難道都沒有了嗎？你回去查查看，不可能沒有。」他強調中央已將4615億元統籌分配稅款撥給地方，地方應該用在該用的地方，「南投140億的錢用到哪裡？會用到連1、2億都拿不出來？」卓榮泰接著表示，如果地方真的如此辛苦，中央與地方可以再共同盤算，也希望議員們能夠了解實際狀況，「真的這麼困難嗎？」他越講越上火，提到行政院第一預備金、第二預備金及災害準備金至今尚未完成審議，憂心未來若豪雨成災，中央恐無法即時因應。他感慨表示，希望不要像前瞻預算一樣，通過前阻力重重，通過後卻人人歡迎，「何不一開始就和和氣氣、快快樂樂、順順利利把所有預算通過？」由於行程緊湊，現場並未開放民代發言。王瑞德會後表示，早年中央推動8年800億元治水計畫時，台南、高雄就占了35%的經費，南投分配極有限。縣長許淑華從立委時代便積極爭取外轆排水整治，南投人可說是「苦守寒窯18年」，如今終於看見曙光。王瑞德指出，行政院認為地方近年獲得較多統籌分配稅款，但中央同時也收回部分補助機制經費，實際換算後，南投獲得的中央補助頂多增加約2億元，外轆排水多出來的1億多元負擔，對縣府而言仍是沉重壓力。國民黨立委游顥表示，地方原本感謝經濟部次長賴建信協助推動外轆排水整治計畫，也期待卓榮泰此行能帶給南投更多禮物與關心。然而地方政府在《財劃法》通過後，確實遭中央增減扣除不少款項，如今縣府反映困境卻遭檢討甚至挖苦，「怎麼說得過去？」對於卓榮泰的發言，他感到相當遺憾。