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2026公認最尷尬比賽曝光！彩虹之戰伊朗、埃及抗議無效

結果那天出賽的國家是埃及跟伊朗，兩個國家全部都不支持LGBT，他們就去抗議，結果美國他們說不行

伊朗、埃及兩國都不支持LGBT！彩虹之戰真的太尷尬

是因為主辦城市美國西雅圖配合當地同志驕傲週舉辦，剛好透過世界盃全球都在看，於是舉辦一場彩虹之戰，藉此提倡性別平權

在伊朗方面嚴格實施伊斯蘭教法，同性間性行為屬刑事重罪，最高刑罰可被判處死刑

而在埃及雖無明確立法禁止同性戀，但法律常被擴大解釋以入罪，當局常以「敗壞道德」、「違反公序良俗」或「妨礙宗教」等罪名逮捕同志

▲在伊朗以及埃及同性戀者的人權不受到完善的平等保障，在伊朗甚至是刑事重罪；埃及則雖無明確立法禁止同性戀，但法律常被擴大解釋以入罪。（圖／台北市觀傳局提供）

伊朗、埃及瘋狂抗議無效！西雅圖籌委會、官方都不讓步

FIFA至今對於這場爭議沒有任何表態

更強調：「足球有跨越國界、文化和信仰的力量，太平洋西北地區歡迎來自世界各地的朋友，並確保他們感受到尊重和溫暖。」

▲2026世界盃已經正式開踢，6月底將在西雅圖舉辦的「彩虹之戰」引爆熱烈討論，將出戰的伊朗及埃及陷入尷尬的情況。（圖／路透社／達志影像）

2026世界盃足球賽已經開踢第2天，後續小組賽也有越來越多大家熟知的足球巨星將登場。然而近日就有網紅發現，這屆世界盃有一場非常尷尬的比賽，就是在2026年6月27日（台灣時間）位於G組的伊朗將對陣埃及，將會在西雅圖流明球場（Lumen Field）舉行，由於西雅圖每年6月都會舉辦同志驕傲週活動，結果該場比賽被主辦方命名為「彩虹之戰」，但這兩個國家並不支持LGBT，場面超尷尬，儘管伊朗以及埃及都極力抗議，但FIFA尚未對此發表正式回應。在台已經6年法國網紅「李火光」近日在社群廣大分享2026世界盃的趣味事情，其中他發現，2026世界盃會有一個「Pride Match」的比賽，這個比賽全部的粉絲都會穿上彩虹的衣服，然後主辦單位選定在西雅圖舉辦，他們選6月26日，，這真的有點好笑。貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「美國真的是太地獄....但如果真的沒改，還是會想看這場比賽」。之所以這次會有這個「彩虹之戰」的安排，，結果沒想到抽到出戰的組合太過敏感，被選到的是埃及以及伊朗，但這兩個國家根本不支持LGBT的族群，將在台灣時間6月27日上午11點來進行這場賽事，實在太尷尬。，同性戀被政府視為嚴重的「罪孽」，除了司法處決，同性戀者也經常面臨家庭暴力、社會排擠；，涉案者可被判處數個月至數年的監禁，由此可知這兩個國家竟然要參加「彩虹之戰」有多荒唐。然而這件事情其實從去年底就已經有討論，如今世界盃已經開踢，儘管伊朗、埃及兩個國家都表達強烈抗議，埃及足協在給FIFA的信中提到，這樣的活動與他們的文化、宗教和社會價值格格不入，可能「激化敏感情緒」；伊朗足協則說，「彩虹之戰」的品牌概念「不理性」，違背了FIFA長期堅持的政治和社會中立原則。但目前看來，主辦方並沒有要讓步的意思，；而西雅圖籌委會傳播副總裁哈娜．塔德塞在接受採訪時表示，驕傲週的社區活動會按計劃繼續。最終這場比賽到底會不會舉行、換不換國家還是改期等，只能由主辦來協調囉！