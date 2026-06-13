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國民黨主席鄭麗文原本預計於10日拜會美國白宮國安會官員，臨時遭到美方取消放鳥。對此，政經評論員吳嘉隆直言，美國故意用這種方式來羞辱鄭麗文，目的非常明顯，鄭麗文此行原本想透過獲得美國的支持，做為回台爭取2028年大選門票的籌碼，但結果顯然是徒勞無功，反而為國民黨帶來了更多負面效應。吳嘉隆分析，鄭麗文遭美方冷落，因當前美中對抗的地緣政治格局下，「你不可能同時親共又親美，不可能同時是黑的又是白的」。美國已將鄭麗文定性為中共在台灣的代理人，而美國真正會支持的台灣政治人物，肯定是要能站在台灣立場，絕非為中國利益效勞的政客。他諷刺，如果鄭麗文在北京與習近平見面時，能大膽提出平反六四、或公開宣示中華民國是主權獨立國家，美國人肯定會好好接待她，但她卻選擇向不得人心的習近平靠攏，難怪被美國人看不起。吳嘉隆批鄭麗文「跑美國一趟，到最後會是自取其辱。」鄭麗文以為自己可以率領國民黨代表團，同時游走在美中兩大國領導人之間，實在是「想太多了、可能是酒喝太多了吧」。他強調，鄭麗文的外交策略如今已被看破手腳，回到國內還想得到選民的認同大有問題，難道她真的以為台灣選民很好忽悠是嗎？」