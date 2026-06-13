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新北市長選戰白熱化，國民黨新北市長參選人李四川日前與民進黨參選人蘇巧慧一起出席中藥商公會活動，李四川卻被拍到拒絕與蘇巧慧「同坐」，李事後更指稱蘇遲到，相關議題持續延燒。對此，蘇巧慧今（13）日還原當天狀況，強調他早已抵達，是看到李四川還在受訪，所以就在旁邊等待。蘇巧慧今出席淡水區農會2026新北市全國南瓜比賽頒獎活動，媒體詢問，最近跟李四川有很多同場，但可能不同時間到，對方可能也不會坐在您旁邊，有沒有什麼樣的顧慮？此外，李四川也點名蘇巧會有遲到的狀況？對此，蘇巧慧回應，他們參加任何的活動，都是尊重主辦單位安排，不管是流程、時間或者是座位，確實是來者是客、尊照主人家的意思，像今天的活動，也是跟主辦單位有溝通後，才高高興興的來參加。蘇巧慧提到，這兩天媒體社群上面在討論的中藥商的活動，其實大家可以看到他的採訪是10時20分，他大概早在10時10分、15分左右，他的車子就已經在路邊等待了。蘇巧慧說，因為李四川還在受訪當中，為了尊重其受訪，他就在旁邊等待，等對方受訪完他才下車；他強調，所有活動大家都是開心參加，向市民報告其想法，他覺得市政就是回歸願景跟政策的討論，新北市民想知道的都是這些。