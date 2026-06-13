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▲柯佳嬿曾說到世界末日前都不會分手。（圖／翻攝自YouTube 我愛貓大）

王柏傑近來到美國上表演課，在IG分享旅程美照，在與學員的大合照中，竟然見到前女友柯佳嬿的身影，兩人當時愛到轟轟烈烈，還在節目上放話到世界末日都會在一起，沒想到僅交往2年分手收場，王柏傑還因此自殘鬧上新聞版面，多年過去，如今看來已經冰釋前嫌。王柏傑在IG發文寫下，「第一次去LA第一次上表演課，很榮幸可以跟一群超級優秀的演員一起學習，謝謝金馬給我機會跳脫舒適圈」。大合照中王柏傑站在最右邊開心比Ya，柯佳嬿則在最左邊，這也是他們分手16年後罕見同框，被網友稱是世紀合照。事實上，在2020年的金鐘獎上，王柏傑擔任頒獎嘉賓，親自頒發視后獎座給柯佳嬿，不過兩人當時並沒有互動，過去他們交往時非常高調，柯佳嬿還在《康熙來了》放話，絕對不會有分手的這一天，沒想到下一次再上節目就分手了，王柏傑還爆出因為情傷自殘的新聞。如今柯佳嬿已經和坤達結婚，在演藝事業上也一直有突破，王柏傑則是和謝欣穎愛情長跑，但前陣子也是分手收場，無論如何兩人一起出現在同一個畫面中，還是吸引許多網友關注。