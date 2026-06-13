2026世界盃開幕戰登場，不少球迷透過網路尋找直播觀賞開幕典禮、比賽，不過卻有人意外掉進AI生成直播的陷阱。一名網友因無法即時觀看官方轉播，轉而在YouTube找到一個吸引超過20萬人收看的直播頻道，原本以為是在看開幕典禮，沒想到畫面愈看愈離奇，甚至出現大象等不合理場景，事後比對官方轉播才驚覺整場竟是AI生成內容。貼文曝光後引發熱議，不少人笑翻直呼雖然荒謬卻很有創意。
2026世界盃開幕典禮登場！他越看越傻眼：怎麼全是AI
原PO在Threads發文表示，世界盃開幕當天因版權限制關係，許多國家與地區無法直接收看即時轉播，而自己也懶得打開第四台，因此乾脆到YouTube搜尋相關直播，希望能找到開幕式畫面。
搜尋過程中，原PO發現一個同時有20多萬人在線觀看的大型直播頻道，便直接點進去收看。起初畫面看起來一切正常，似乎就是世界盃開幕典禮，但隨著節目進行，他逐漸察覺不對勁，直播內容後來開始出現許多不合常理的橋段，甚至還看到大象出現在開幕式畫面中。
面對愈來愈離譜的內容，原PO隨即打開愛爾達的轉播確認，結果一比對才發現，剛剛觀看的內容根本不是官方開幕典禮，而是一場由AI生成的假直播。他無奈表示：「謝謝AI讓這世界看起來更加荒謬了，只能說頻道主太有才了，一下子就騙了二十幾萬人。」
原PO更幽默地在留言區標記META AI詢問：「真的很荒謬，墨西哥本土應該沒有大象對吧？」沒想到META AI一本正經地回答：「對，墨西哥本土沒有野生大象。大象原生分布在非洲和亞洲，墨西哥最多只有動物園或馬戲團裡的。世界盃開幕式出現大象，確實一眼就能看出是AI亂入了。」
也有不少苦主坦言中招，「我昨天也看了五分鐘」、「我昨天也有看到，我是一邊看mod，一邊看YouTube才發現」、「真的 ，我也好奇點進去，傻眼」、「之前冬奧開幕那時也是這樣，我也被騙點進了一個AI直播」。
隨著AI生成影片日益成熟，真假內容愈來愈難分辨。提醒大家，觀看世界盃等大型賽事時，最好還是透過官方授權平台或正版轉播管道收看，才能避免誤信假直播，錯過真正的比賽內容。
2026世界盃哪裡看？線上、電視、文字轉播平台整理
📍線上平台
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FIFA官方App：提供即時比分、先發名單、賽程與數據資訊。
FIFA官網戰績表：可查詢分組排名、晉級樹與各隊戰績，方便賽後快速掌握最新戰況。
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搜尋過程中，原PO發現一個同時有20多萬人在線觀看的大型直播頻道，便直接點進去收看。起初畫面看起來一切正常，似乎就是世界盃開幕典禮，但隨著節目進行，他逐漸察覺不對勁，直播內容後來開始出現許多不合常理的橋段，甚至還看到大象出現在開幕式畫面中。
原PO更幽默地在留言區標記META AI詢問：「真的很荒謬，墨西哥本土應該沒有大象對吧？」沒想到META AI一本正經地回答：「對，墨西哥本土沒有野生大象。大象原生分布在非洲和亞洲，墨西哥最多只有動物園或馬戲團裡的。世界盃開幕式出現大象，確實一眼就能看出是AI亂入了。」
也有不少苦主坦言中招，「我昨天也看了五分鐘」、「我昨天也有看到，我是一邊看mod，一邊看YouTube才發現」、「真的 ，我也好奇點進去，傻眼」、「之前冬奧開幕那時也是這樣，我也被騙點進了一個AI直播」。
隨著AI生成影片日益成熟，真假內容愈來愈難分辨。提醒大家，觀看世界盃等大型賽事時，最好還是透過官方授權平台或正版轉播管道收看，才能避免誤信假直播，錯過真正的比賽內容。
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