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▲▼許楠儁的人生榜樣是金武烈，2人曾演過《Sweet Home》系列劇。（圖／YouTube@유튜브하지영）

南韓44歲演員金武烈出道至今24年，出演過多部知名韓劇，包含《壞傢伙們：惡的都市》、《少年法庭》、《Sweet Home》，直到今年主演《鐵拳教育》才爆紅全球，他近日受訪提到另外一位後輩許楠儁，也是因為正在熱播的《我的王室死對頭》廣為人知，許楠儁就傳訊對金武烈說：「我們也有這一天？」還配上哭泣表情ㅠㅠ，道盡2人多年打拚後終於被看見的心情。許楠儁跟金武烈一起拍過《Sweet Home》系列劇，2人飾演的角色形影不離因此變熟，後來發現彼此是大學校友，都是畢業於成均館大學，「雖然是在拍攝現場認識的，但因為是同校前後輩，所以感情更好」。許楠儁之後把金武烈視為榜樣，金武烈昨天（12）日受訪就說：「看到許楠儁發展得越來越好，我真的很開心。」還分享2人的對話內容：「許楠儁傳訊息給我說『我們也有這一天？』，後面還附上哭泣表情ㅠㅠ。我就回他『讓我們盡情享受這一刻，也心懷感謝吧。』他真的是我非常喜歡的後輩。」33歲的許楠儁自2019年出道，起初演配角居多，曾參演《現在撥打的電話》、《問問星星吧》、《21世紀大君夫人》，人氣始終平平，直到今年5月跟林智妍主演《我的王室死對頭》，因為主打古代妖女穿越時空到2026跟財閥談戀愛，成功吸引觀眾追劇，第一集收視率僅4.1％，從第二集開始翻倍攀升，最高收視落在10.4％，讓男女主角成功爆紅。而金武烈、李星民、秦基周、表志勳（P.O）主演的《鐵拳教育》自6月5日在Netflix上線，主打「以暴制暴」方式整頓各地區校園的問題學生、舞弊教師以及恐龍家長，短短1天就登上全球收看排行冠軍，也讓出道24年的金武烈終於被全世界看見。