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中華職棒富邦悍將「國防部長」張育成近期退居板凳，今（13）日對戰台鋼雄鷹依然未列入先發，這已是他連續第5場未扛起先發重任。不過，張育成並非因低潮淪為替補，而是受到手肘傷勢困擾，總教練後藤光尊透露，張育成的肘傷時好時壞，加上近期連日陰雨變天，導致不適感加劇；教練團每日賽前都會與防護員及張育成本人評估，才會決定當天是否出賽。張育成長期飽受手肘骨刺困擾，去年一度因此脫離戰線，季末他選擇保守治療並未動刀。隨後他在經典賽披上中華隊戰袍，在「台韓大戰」敲出重要的陽春砲。今年進入中職賽季，張育成上半季展現火燙手感，目前以3成46高打擊率暫居聯盟打擊王。然而，受到肘傷影響，他已連5戰坐板凳，期間僅在6月7日上場代打1打席，最終擊出飛球出局。針對張育成的傷勢，總教練後藤光尊坦言，他的身體狀況較不穩定，「有時候好、有時候沒那麼好，可能最近一直下雨，天氣影響很大。」後藤也提到，這種因變天導致舊傷復發、疼痛感加劇的情況在日本也很常見。後藤證實，目前張育成被列入「每日觀察名單」，「每天賽前都會跟防護員、他本人進行討論，再做出決定。」張育成在6月9日受訪時，指出自己傷勢有好轉，也有爭取上場，不過教練團保險起見，選擇讓他休息。儘管少了一名頭號戰將，悍將在張育成缺陣期間仍打出3勝1敗的佳績，目前位居聯盟第2，上半季淘汰指數為7，依然保有衝擊季冠軍的競爭力。