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大學申請入學分發率創4年新高！高中生熱愛學群變了

最後總計有4萬4082人獲得分發，報名分發率達到56.31％，創下近4年來的新高紀錄。

公立頂大名額使用率大多都是維持在8成以上，拿下冠軍的為清華大學以95.61％最高

▲公立頂大名額使用率大多都是維持在8成以上，拿下冠軍的為清華大學以95.61％最高。（圖／清華大學提供）

19類學群招生名額使用率奪下冠軍的為「地球和環境學群（92.69%）」

醫藥衛生學群的使用率反而剩下82.50%，未能擠進前10名，顯見新世代的高中生選科系的口味已經悄然改變。

台大缺額188人「仍然是正常範圍」！醫藥學群缺額較多原因曝光

▲台灣大學今年招生名額相較於往年都有9成水準略為下降，缺額188人，台大註冊組組長李宏森表示，雖然是近3年新高，但整體仍然在正常範圍內。（圖／取自Unsplash）

醫藥衛生學群使用率低，推估部分學生流向二類組，而職能治療系與藥學系等科系的缺額，主因是考生重複被其他相關類科學系錄取，或同時錄取了他校的醫學系與牙醫系而產生排擠效應。

台大3科系逆風翻盤招生額滿！錄取最多台大的高中仍是建中

去年出現9個缺額的台大哲學系今年滿招；另外還包括中文學系、人類學系同樣都是滿招無缺額

▲台大文組類別包括哲學系、中文學系、人類學系今年逆風翻盤，申請入學招生全部滿招。（示意圖／取自Unsplash）

至於今年是哪間高中被台大錄取最多人呢？答案就是台北建國中學！跟往年一樣還是冠軍，今年有185名考生順利錄取台大

以前人家常說未來賺大錢讀醫藥學群、工程學群最佳，但隨著時代的演變，現在的高中生也有越來越多自主的想法，往自己的興趣而去可能也是現在的趨勢。根據大學甄選入選委員會的最新資料，今年大學申請入學在學群表現上，19類學群招生名額使用率奪下冠軍的為「地球和環境學群（92.69%）」，贏過時下超夯的第二名的工程學群（92.55%），過往超熱門的醫藥衛生學群則只有82.50%，未能擠進前10名，顯見現在高中生上大學的口味真的有所改變。大學甄選入學委員會指出，本學年度一共有64所大學參與申請入學招生，總報名人數為7萬8280人，比去年減少721人，招生名額為5萬450人，較去年少404人，因為受到少子化衝擊，每年大家都很關心總缺額數，今年反而下降至7823人，創下5年新低；，台灣大學為89.49％、陽明交通大學為87.06％、成功大學則為80.72％，其中台灣大學缺額188人，創下3年新高，也是備受關注。至於在學群表現上，，像是地質科學系、大氣科學系、環境工程系等，贏過時下超夯的第二名的工程學群（92.55%）、第三名的資訊學群（90.00％），過往大家都搶著讀的然而台灣大學今年招生名額相較於往年都有9成水準略為下降，缺額188人，台大註冊組組長李宏森表示，雖然是近3年新高，但整體仍然在正常範圍內。李宏森解釋，台大缺額主要集中在社會科學院（41個）以及醫藥學群（36個），部分則分布在生農學群。李宏森說，如果單一科系來說，台大政治系三大組別合計缺額23個，是全校缺額最多的學系，主要是因為許多考生同時錄取不同組別，造成「系內互打」互搶學生的情況；而如果排除多個組別的科系，單一系缺額最多的則是職能治療學系12個。李宏森分析，誰說文組沒有出路！過去普遍在人文類招生不具備優勢的中文系、哲學系等，今年申請入學表現可亮眼，，上演逆風翻盤局面。李宏森說，這顯示只要增加備取人數，缺額現象就會比往年減少，但還是會尊重各系組的招生標準以及自主權。；其次為北一女143人、台中一中89人、師大附中87人、薇閣高中68人。不過如果是台大醫學系的話，薇閣高中9人最多，其次為建國中學8人、竹科實中6人。