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▲沈伯洋出席後站商圈戰鬥陀螺爭霸戰開幕式。（圖／沈伯洋辦公室提供）

身為戰鬥陀螺玩家的台北市長參選人沈伯洋今（13）出席後站商圈戰鬥陀螺爭霸戰開幕式，對於是否向台北市長蔣萬安「下戰帖」？沈伯洋受訪時笑稱，「也是可以」，但仍希望對方能先回答市政問題。對於是否向蔣萬安下戰帖？沈伯洋笑稱，「也是可以」，但他仍希望蔣能先回答市政問題，他宣布參選已經快一個月，提出許多市政問題，如今天提出信義東延線發生文件出錯以及是否能盡速進行消防安全等問題；他強調，除了比賽外，最希望是能親自回答市政議題，並且辯論。針對蔣萬安日前把戰鬥陀螺的「GO SHOOT」喊成「GO SHOT」，沈伯洋說，重點還是在對於整個產業的關心，比如陀螺比賽的舉辦、商圈活絡等才是重點，而產業如何補助，若台北市府針對聚落式商圈補助有願景，相信會對商圈更好，且今天許多議員都有到場，市政一定要有願景，並搭配議員的力量。至於民眾黨團先前贈送蔣萬安一顆戰鬥陀螺「蒼龍勇氣」，沈伯洋分析，這是不錯的陀螺，但「蒼龍爆刃」稍微強一點，現在比較新的是「蒼龍突擊」，他今天也準備了一顆。沈伯洋進一步說，「蒼龍勇氣」本身偏攻擊型，建議可搭配「K軸」，若力氣大點可配「A軸」；他笑稱，蒼龍系列是不錯的陀螺，他甚至想帶「X面具」比賽，但因為太羞恥，而且大家都發現他來了。