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▲指揮官余奎麟主持開訓授槍儀式，勉勵新兵培養榮譽感、紀律與團隊精神，成為國軍堅實可靠戰力。（圖／記者莊全成攝，2026.06.13）

▲莒拳隊官兵展現精湛戰技與團隊默契，充分呈現陸戰隊精實訓練成效與旺盛士氣。（圖／記者莊全成攝，2026.06.13）

▲無人機編隊通過司令台上空，透過性能展示精準操控成功擊破移動目標物。（圖／記者莊全成攝，2026.06.13）

海軍陸戰隊新兵訓練中心今（13）日舉行「常備兵役陸戰834、835梯暨軍事訓練役122、123梯開訓授槍典禮」，由上校指揮官余奎麟主持，並邀請地方首長、地方仕紳及新兵家屬共同參與見證役男入伍後的成長與蛻變。典禮中，新兵在宣誓及授槍儀式後，正式肩負起保家衛國的責任與使命。指揮官余奎麟勉勵全體訓員，面對未來訓練應秉持堅定意志與積極態度，勇於挑戰自我、培養團隊合作精神，並建立軍人應有的榮譽感與紀律觀念，齊心完成各項訓練任務，成為國軍堅實可靠的戰力。同時期許接訓幹部發揮專業與熱忱，以耐心、愛心及責任心教育照顧每位新兵，協助其順利適應軍中生活。為展現海軍陸戰隊平日訓練成果，活動安排陸戰隊儀隊及莒拳隊進行操演，官兵以整齊劃一的隊形、俐落有力的動作及精湛演出，充分展現精實訓練成效，也讓與會家屬對子弟未來軍旅生活更具信心。活動中安排無人機性能展示，操控官兵以精準技術成功擊破移動目標，展現現代化作戰訓練成果與科技化戰力發展，吸引現場目光。典禮結束後並舉辦家屬懇親會，透過單位介紹及交流互動，讓家屬進一步了解新兵在營生活及訓練情況，增進部隊與家屬間的信任與支持；現場也同步辦理志願役招募宣導，鼓勵青年投身軍旅，共同守護國家安全與社會安定。