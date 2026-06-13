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結合天時地利，高附加價值抹茶成「脫貧利器」

四年產量翻數倍，產能直逼日本全國

中日抹茶的市場拉鋸戰

什麼是碾茶與抹茶？

位於中國內陸地區的貴州省銅仁市，近年大力擴張抹茶原料「碾茶」的種植面積，抹茶產量在4年間成長超過6倍。這不僅大幅推升了當地農民的收入，更致力於追求與日本產品競爭的高端市場。對此，日本官方與民間正採取措施，試圖排除在海外擴散的仿製品以保護日本品牌，中日之間掀起一場「抹茶大戰」，引發外界對全球抹茶版圖變化的關注。根據《讀賣新聞》報導，銅仁市位於海拔約1000公尺的高地，具備低緯度等適合茶葉栽培的絕佳地理條件。近年隨著全球健康飲食興起，以及抹茶拿鐵、抹茶甜點等茶點風靡全球，市府自2010年代中期起，便以打造「世界抹茶之都」為目標，全面推動抹茶擴大生產。貴州因山地與丘陵廣布，過去被視為中國最貧困的省份之一。為了消除貧困人口，當局遂將具有高附加價值的抹茶產業，定位為精準扶貧的重要對策。銅仁市最大的抹茶製造商特地從日本聘請專家指導，引進日本茶樹品種與製茶技術，迅速建立起標準化的生產體制。同時，當地產品也成功通過了歐美及日本市場嚴格的殘留農藥標準，全面打開外銷大門。一名在當地製茶企業工作10年的30歲女性員工透露，「這幾年抹茶相關工作急速增加，來自歐美和日本的商務洽談變得非常頻繁」。根據銅仁市官方資料顯示，當地抹茶產業的擴張速度驚人，2021年碾茶種植面積僅1萬7000畝，至2025年已擴大至8萬5000畝，抹茶產量也從400噸一路激增至2500噸。2025年，銅仁市生產的抹茶已成功出口至包含日本在內的54個國家與地區。官方預估，2026年的產量將突破5000噸，光是銅仁一地的產能，就已直逼日本2024年全國總產量5336噸的規模。根據美國研究機構「Grand View Research」數據，全球抹茶市場規模正持續擴大，2025年預估為50.7億美元，2033年更可望達到88.6億美元。在這股全球抹茶熱潮的推動下，銅仁市政府表示，目前已帶動當地約10萬名農民的平均年收入增加約2500元人民幣，預期未來所得可望進一步提升。中國茶葉流通協會幹部曾在演講中坦言，「日本抹茶擁有深厚的文化底蘊」，然而，日本抹茶產業目前正面臨高齡化與農業人口不足的困境，產能難以追上全球持續增加的需求。而擁有豐富勞動力的中國，正是瞄準了這個供需缺口，試圖透過價格與產量優勢擴大市佔率。不過，日本茶界最為警戒的是，那些可能會使消費者誤認為「日本產」的行銷手段。今年5月上旬，廣東廣州市舉辦的商談會中，便有一家參展的中國本土抹茶專門商社，在店名中冠上「宇治」二字，但實際販售的皆為中國產抹茶，與京都宇治抹茶並無關係，「宇治」存在引發消費者混淆的疑慮。為了排除海外仿冒品並保護日本品牌，日本茶業中央會已正式向政府申請將「日本茶」納入國家保護地區特產的「地理標示（GI）保護制度」。一旦註冊成功，未來在海外也能依法取締違規使用名稱的仿冒狀況。日本茶業中央會常務理事鈴木貞美強調，「在海外守護日本茶品牌具有重大意義。未來我們將在確保質與量的同時，致力於實現日本茶的穩定供應」。碾茶：在採收前，茶園必須先以葦簾或遮光網覆蓋約2至3週，阻擋陽光以增加茶葉的「鮮味（Umami）」。採收後將茶葉以高溫蒸氣殺菁，不經過揉捻直接乾燥，即為碾茶。抹茶：將上述的「碾茶」利用茶臼或機器研磨成極為細緻的微粉末狀，即為抹茶。日本的抹茶核心產地以鹿兒島、京都（宇治）與靜岡最為聞名。