我是廣告 請繼續往下閱讀

▲金武烈（中）因《鐵拳教育》走紅。（圖／翻攝自IG@netflixkr）

韓劇《鐵拳教育》引來熱烈討論，金武烈飾演的教權局督察「羅華振」，因為未婚妻遭到學生殺害，下定決心要導正教育歪風。第6集中，一群14歲的少年以為犯法不會受到懲罰，沒想到被金武烈關進監獄，原來是他拜託監獄裡的死刑犯，幫忙裝裝樣子嚇唬那些小孩，完成任務時，其中一名殺人犯金秀謙（金均河 飾）哽咽說出，「希望不會再有像我一樣的人。」讓所有觀眾心疼不已，因為金秀謙也是校園霸凌受害者，氣憤之下將欺負他的人都殺掉才入獄，也賠上自己的人生，就連蔡康永都大讚這名演員演得太好。《鐵拳教育》第6集中有一群14歲的觸法少年，無論犯下什麼罪行，都用年齡當作藉口逃避法律責任，以為教權局拿他們沒辦法，沒想到金武烈真的把他們帶去監獄關起來，剃頭、打飯、洗碗全都是來真的，其中一位帶頭者閔智雄為了想出去，動手打了雜役班長金秀謙，沒想到金秀謙把委屈吞下來，說是自己跌倒的，並用冷冽的笑容看著閔智雄。金武烈告訴閔智雄，「你真的沒打他吧？你要惹誰都行，就是不要惹他，不然就完了，他是校園暴力受害者，把欺負他的那些人全殺了。」果然金秀謙後來偷了湯匙，想私下解決閔智雄，並說接下來的每一天，都會讓他活在地獄裡，把閔智雄嚇得尿褲子。不過其實這些都是非常手段，是金武烈特別疏通關係，讓這些觸法少年進監獄「體驗」受到法律制裁的感覺，用來告誡他們要好好做人，就連金秀謙也都是配合演出，為了答謝這些受刑者，金武烈帶了可樂給他們，金秀謙露出天真又帶有一點懊悔的眼神，「請不要再讓任何人落到像我這樣，我覺得教權局應該做得到。」僅僅是這兩句話，飾演金秀謙的演員金均河，展現出了許多複雜的情緒，怨恨過命運對自己的不公、也懊悔過自己的選擇，看到這些孩子們，只希望他們不要像自己一樣，或許還隱藏著「要是當時有教權局，我就不會在這裡了吧？」的心情。讓許多劇迷都被他逼哭，「看幾次就哭幾次」、「表演太細膩了」、「最會演的是他吧」、「果然有故事的人在哪裡都會發光」，就連蔡康永都留言，「我看完這段心裏怔了幾秒，納悶怎麼好像有什麼在他的臉上一瞬一瞬的 綻放又枯萎又綻放⋯猛虎般的劇，猛虎卻停下來 嗅了嗅破碎的玫瑰⋯」而這名演員金均河，今年33歲，演過不少知名韓劇，像是《一起吃飯吧2》、《我的鬼神君》、《少年法庭》、《Missing：他們存在過2》、《浪漫醫生金師傅3》等等。