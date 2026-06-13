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馬斯克（Elon Musk）創辦的太空探索公司SpaceX，12日在納斯達克掛牌，刷新史上最大規模IPO紀錄；富邦人壽也以每股135美元取得5萬股，總額675萬美元，成為SpaceX股東之一。人力銀行104解析，平台上太空產業相關的職缺，並發現產業人才需求已出現明顯轉變，從研發導向逐步擴大至製造、生產、物流與部署等完整供應鏈。隨著低軌衛星、衛星通訊與商業太空市場快速發展，太空產業正逐漸從研發實驗室走向量產與商業化階段。2026年6月，SpaceX宣布啟動上市計畫，目標估值達1.77兆美元，再度凸顯全球太空經濟的成長潛力。太空產業職缺規模從2023年的2萬2007人、2024年持平（2萬1976人），到去年2萬4526人，年增11.6%。需求產業最大前三名分別為電子資訊／軟體／半導體相關業；一般製造業；運輸物流及倉儲。若以職類區分，最多則是研發相關類，生產製造／品管／環衛類則是第二名；第三名則是資訊軟體系統類。104分析，太空產業整體平均薪資中位數從2023年4萬元成長至2025年4.2萬元；其中電子資訊／軟體／半導體業薪資中位數4.3萬，高於整體均值，調幅相對有限（+1,500 元）；而批發／零售業薪資中位數3.9萬，但漲幅卻最為積極（+4,000 元）。