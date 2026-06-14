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▲在對話直接輸入「@Canva make this image into an editable design」，系統就會把圖片交給Canva處理，產生一份可修改的設計檔。（圖／螢幕截圖）

ChatGPT生成兩種編輯方式

▲可以進階在編輯內的「選取」功能內圈出需要修改的位置，並在下方進行修改說明。（圖／翻攝官網）

ChatGPT生圖能力超車Gemini，讓不少人都回流，但想要改圖還要持續下指令，其實還有一招可以讓生成的圖片更容易修改，有內行人教，轉成可編輯設計檔，就能細修文字、圖片大小，非常實用。AI生圖越來越方便，但不少人都遇過同樣困擾：圖片好不容易生成成功，卻因為一個字打錯、顏色不對、物件位置想調整，只能重新修改指令、整張圖再生一次。近日Threads上有網友分享，直接輸入「@Canva make this image into an editable design」，系統就會把圖片交給Canva處理，產生一份可修改的設計檔。實際測試，圖片進入Canva後，使用者就能像編輯一般設計模板一樣，調整文字、物件、背景與版面，甚至添加更多細節讓生成出來的圖片可以更能達到想要的效果，非常方便。不過，這類AI拆圖功能仍不是百分百完美。若原圖元素太複雜、文字太小、背景與主體重疊太多，轉換後仍可能出現圖層辨識不完整、文字跑版、字型不一致等狀況。此外，近期還進階到編輯功能，實際操作大致分成兩種方式，第一種是「圈選局部修改」，點開圖片後使用選取工具，標示想修改的區域，再輸入指令，例如「把這個區域的文字改成新品上市」、「把桌上的杯子移除」。第二種則是不圈選，直接在對話框說明要改哪裡，例如「保持人物不變，把背景改成夜晚城市」，ChatGPT會依照文字指令重新編輯圖片。OpenAI官方也提醒，若希望修改套用在特定區域，最好在提示詞中明確說出位置。