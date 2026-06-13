我是廣告 請繼續往下閱讀

2013年播出的韓國親子實境節目《爸爸！我們去哪裡？》，當年在韓國、台灣都十分有人氣，而受到觀眾喜愛的成東鎰一雙兒女，近日透過節目公開近況，讓不少觀眾驚呼認不出來。13年過去，女兒成彬如今主修現代舞，靠著長年訓練瘦到47公斤。兒子成俊則已成為大學生，卻因外型變化遭到部分網友批評。面對外界議論，他也首度公開談論自己對酸民與惡評的看法。成東鎰在節目中談到女兒成彬時表示，成彬如今正朝現代舞方向發展，與當年參加《爸爸！我們去哪裡？》時的模樣相比可說判若兩人。他透露，成彬目前體重約47公斤，但其實小時候並非適合學舞的體型，甚至有嚴重內八問題。一路走來全靠自己不斷練習與調整，才能克服身體條件上的限制。之後成彬也親自現身拍攝現場，已經長大的她不僅外貌成熟許多，不過和爸爸在一塊時依舊維持熟悉的鬥嘴模式，展現真實又自然的父女互動。不少網友看到成彬近況後紛紛留言表示，完全認不出當年那位可愛的小女孩，對她的變化感到十分驚訝。另一方面，時隔多年再次出現在鏡頭前的兒子成俊同樣成為焦點。當年的他因為愛讀書被稱作「成書生」，如今也是個高材生，目前就讀漢陽大學建設環境工程學系二年級。除了學業表現受到肯定之外，他過去就讀中學與科學高中期間，還曾擁有兩項專利，一度引發話題。成俊和小時候比起來，整個人圓潤了不少，有部分人將他與童年時期的模樣比較，對外型和身材做出不友善評論。對此，成俊展現超齡成熟的一面。他坦言，很多人仍停留在童年時期對自己的印象，因此看到現在的模樣難免產生落差。不過他認為，能夠一笑置之的人很多，也有人習慣躲在網路後方批評別人。他直言，經常留下惡意評論的人，多半是出於自卑心理才會透過攻擊他人獲得滿足。