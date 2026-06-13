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SpaceX衛星超多！造成太空衛星塞車

馬斯克（Elon Musk）旗下SpaceX掛牌上市第1天市值就達到2.1兆美元，讓馬斯克成為全球首位身價達1兆美元的超級富翁。馬斯克今（13）日也發下豪語，稱SpaceX發射的衛星將在大約5年內，會達到其餘全世界總和的5倍。美國矽谷航太專家凱爾（Christian Keil）在X發文表示，SpaceX發射的衛星數量已經超過了人類歷史上所有其他衛星發射數量的總和，並附上圖表，驚呼「他們做到了！」馬斯克隨後也轉發這則貼文，並進一步指出大約在5年內，我們的衛星數量「會是其餘全世界總和的5倍」。SpaceX一直持續不懈地將星鏈衛星送入軌道，目前已有超過1萬5000顆衛星在軌運行，全人類目前在太空中運作的衛星約有75％屬於SpaceX，成長速度之快非常驚人。根據去年12月SpaceX向美國聯邦通訊委員會提交的報告，光是在2025年，其旗下衛星就執行了約30萬次「避碰機動」，避碰機動是指衛星為了避免與其他衛星碰撞，會自動在偵測到相關位置時閃避。隨著如今衛星數量暴增，有些人擔心衛星碰撞事故終究會發生。地球軌道究竟能容納多少顆衛星，而不至於造成碰撞意外不可避免，目前尚不清楚。越來越多的衛星，也對觀測太空的天文學家造成干擾。