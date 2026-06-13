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▲林澤彬本季得點圈26打數12安，打擊率高達4成62。（圖片提供/富邦悍將）

中華職棒富邦悍將「國防部長」張育成今（13）日持續從板凳出發，已連續5場未列入先發。不過，悍將在張育成缺陣的前4場比賽中，依然打出3勝1敗的佳績；雖然少了當家主砲對打線勢必有一定程度的影響，但悍將上半季團隊進攻火力串聯出色，特別是在得點圈打擊方面，張育成的10分打點僅排在隊內第6。這顯示出悍將打線已不再單純依賴少數球星作戰，在上半季逆襲奪冠難度大增的情況下，完全可以理解教練團保護張育成、讓他坐板凳的調度思維。張育成上半季至今以3成46的高打擊率暫居聯盟打擊王，敲出7支全壘打也僅落後台鋼雄鷹洋砲魔鷹（Steven Moya）；此外，47支安打高居隊第一（聯盟第7）、18分打點則排名隊內第4（聯盟第12）。對悍將而言，張育成的火力規格無庸置疑，無論扛起第3棒或第4棒，都能帶給對手投手群極大的壓迫感。今日賽前，張育成已連續4場比賽未先發，期間僅獲得1次代打機會。然而，球隊在他缺陣的這4戰中拿下3勝1敗，戰績暫居聯盟第2。雖然目前淘汰指數僅剩下7，上半季要逆襲奪冠的機會相對渺茫，但若能持續卡位前段班，對於悍將衝擊季後賽依舊是一大利多。在上半季爭冠白熱化階段缺少頭號主砲，固然考驗調度，但悍將本季在進攻端的進化，正是「不依靠單一選手作戰」。若單看得點圈的打點貢獻，張育成（10分打點）僅排名隊內第6，前5名依序為林澤彬（21分）、王苡丞（19分）、范國宸（15分）、孔念恩（14分）以及王念好（12分），顯示多名打者在關鍵時刻同樣能挺身而出。若再攤開得點圈打擊率（以超過30打席計算），悍將共有4人突破3成大關，與味全龍並列聯盟最多。其中林澤彬以4成62的打擊率高居全隊第一，張育成以3成33居次，范國宸3成25排名第3，王苡丞則以3成08位居第4。賽前悍將總教練後藤光尊坦言，張育成近期受到手肘舊傷時好時壞的困擾，加上連日陰雨變天，導致不適感加劇，因此每日賽前都會與防護員及球員本人評估後才決定是否出賽。扣除今日與雄鷹之戰，悍將上半季僅剩12場比賽，在爭冠機率不高的現實下，教練團讓張育成徹底養好傷勢，蓄力迎接下半季，顯然才是眼下的當務之急。