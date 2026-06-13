S2O Taiwan潑水音樂節今年6月13日、14日在台北大佳河濱公園登場，活動中集結葛萊美獎得主ZEDD、電音代表人物ILLENIUM等大人物，其中台灣藝人中呂思緯、玖壹壹也將登場，超強卡司吸引許多民眾購票前往，不過有粉絲透露，今年的活動安檢尤其嚴格，沒有標示清楚的隨身藥物、眼藥水、隱形眼鏡等都不能帶進場，且會在入場時被丟掉。

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S2O安檢超嚴格！這些東西小心被丟掉

一名有參加S2O的網友在Threads發文，提到今年的S2O Taiwan潑水音樂節安檢非常嚴格，「親眼看到眼藥水、鼻通、隱形眼鏡..都丟垃圾桶了」，呼籲尚未進場的粉絲，如果不是非必要物品，能不帶就不帶，趕快拿去置物區寄放。」

網友接著說明，並不是所有東西都不能帶進場，只要有「使用證明」、「寫明成份」的藥物、眼藥水，經過現場藥檢人員判定後，還是有機會帶進現場的，希望能夠藉此提醒到還沒入場的民眾。


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莊婷伃編輯記者

畢業於世新大學新聞學系，目前在《NOWNEWS今日新聞》負責日韓娛樂新聞編輯，為新聞業新鮮人，興趣是K-pop、J-pop、日本動畫等。同時擁有日本留學經驗，可以將興趣轉換成優勢，直接確認原文資料，確保內容的準確性及...