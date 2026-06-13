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S2O Taiwan潑水音樂節今年6月13日、14日在台北大佳河濱公園登場，活動中集結葛萊美獎得主ZEDD、電音代表人物ILLENIUM等大人物，其中台灣藝人中呂思緯、玖壹壹也將登場，超強卡司吸引許多民眾購票前往，不過有粉絲透露，今年的活動安檢尤其嚴格，沒有標示清楚的隨身藥物、眼藥水、隱形眼鏡等都不能帶進場，且會在入場時被丟掉。一名有參加S2O的網友在Threads發文，提到今年的S2O Taiwan潑水音樂節安檢非常嚴格，「親眼看到眼藥水、鼻通、隱形眼鏡..都丟垃圾桶了」，呼籲尚未進場的粉絲，如果不是非必要物品，能不帶就不帶，趕快拿去置物區寄放。」網友接著說明，並不是所有東西都不能帶進場，只要有「使用證明」、「寫明成份」的藥物、眼藥水，經過現場藥檢人員判定後，還是有機會帶進現場的，希望能夠藉此提醒到還沒入場的民眾。