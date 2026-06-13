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▲馬光醫療網執行長黃福祥致詞，揭馬光35年的堅持與突破之路。（圖／馬光中醫提供）

▲馬光執行長黃福祥與知名主持人林書煒現場對談分享「中醫品牌化」實證心法。（圖／馬光中醫提供）

馬光醫療網執行長黃福祥品牌書《淬鍊成光：馬光35年的堅持與突破之路》發表會於今（13）日在信義馬光品牌旗艦院舉行。書中首度完整揭露馬光從澎湖義診出發，發展至近60家海內外院所的經營歷程，以及中醫品牌化、制度化與人才傳承的實戰方法。從一家地方診所到跨區域醫療體系，馬光的成長從來不只是醫術的累積。黃福祥透過一套可複製、可傳承的經營模式，重新定義中醫品牌化的可能。回顧35年實戰經驗，他更篤定：「善待員工，是企業啟動飛輪效應的關鍵原動力。」覆盤，是黃福祥一生奉行的成功法則。這個詞來自圍棋術語，身為六段棋士，他習慣在每場對局結束後，逐手推演，找出關鍵轉折。這個習慣後來成為馬光管理文化的基因，不論勝負，都必須回頭審視每一個決策節點，同樣的錯誤不能重複發生。黃福祥坦言，在診所裡，對症下藥只是醫療的一部分。馬光創立之初並沒有明確的品牌意識，而是在一次次挑戰與挫折中，從患者的需求與同仁的回饋裡，一點一滴地教會他：「如果醫療做得很好，服務也做得很好，就好像老虎長了翅膀。」當你走進馬光，迎面而來的，是挑高藏書閣、生態池，以及「對眼微笑」服務準則。這不是偶然的設計，而是黃福祥花了35年逐步建構而成的品牌體驗。順天堂藥廠副總經理梁建文表示：「馬光在中醫現代化進程中，為中醫事業導入現代化管理思維起到了標竿示範作用，透過穩扎穩打的步伐引領著產業邁向共好。」在書中，黃福祥提出一個看似顛覆醫療業的觀點：企業最優先照顧的，不是患者，而是員工。黃福祥指出，「員工感受到被善待，願意投入；患者感受到溫度，信任自然會累積。」這套理念也逐漸形成馬光獨特的企業文化，成為支撐組織持續擴張的重要基礎。商周集團執行長郭奕伶出席致詞表示，「馬光的不同之處，在於把善待員工化為一套持續運作的制度，而非口號。黃執行長打破中醫的傳統邏輯，堅持『讓員工先贏』成為可被傳承延續的品牌精神。」馬光品牌化的核心工程之一，是知識的系統化，做法如建立《馬光葵花寶典》，將新進醫師常見錯誤、臨床應對與資深經驗彙集成冊，搭配「一對一指導醫師制度」，將名醫經驗轉化為可被複製的組織能力，提升中醫師的養成效率。馬光不推單一名醫，而是打群體戰，持續強化團隊凝聚力。馬光的品牌識別，不只活在服務流程裡，也活在建築空間裡。黃福祥認為，醫療服務從患者踏入空間那一刻就已開始；而能讓員工在美感環境中長時間工作，本身也是一種對人才的投資。例如信義馬光、崇學馬光的藏書閣絕美設計，讓身在其中的員工擁有尊榮感，同時也打破患者對中醫診所空間的想像。黃福祥為馬光設定的下一步棋，瞄準預防醫學。他指出，台灣高齡化速度持續加快，失能與慢性病照護需求日益增加。中醫「治未病」的預防概念，仍有巨大的發展空間。 「不是等身體走下坡才開始治療，而是健康時就提前保養身體。」《淬鍊成光：馬光35年的堅持與突破之路》不僅記錄一家中醫診所成長為跨國醫療體系的歷程，也提供傳統產業在品牌化、制度化與人才培育上的實戰經驗。對正面臨世代交替與轉型挑戰的企業而言，馬光的發展軌跡，提供了一套值得借鏡的經營思維。