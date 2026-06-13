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台積電在台擴大布局，外界過去多聚焦土地與電力問題，但董事長魏哲家12日出席屏東科學園區半導體供應鏈專區聯合動土典禮時，把焦點放在「水」與「人才」上。他表示，上個月還在擔心水源是否充足，甚至思考是否要啟動水車，不過近日屏東降下大雨，加上政府規劃串聯水庫，讓他對水、電與土地供應較為放心；但他也直言，台積電與供應鏈接下來仍面臨最大挑戰，「我們還是缺人才」。魏哲家表示，台積電能走到今天，除了公司本身努力，也仰賴供應鏈夥伴長期共同打拚，更感謝政府在土地、水、電等基礎資源上的支持，讓台積電能持續在台灣發展。魏哲家提到，看到屏東下起大雨，心裡相當高興，因為水資源一直是半導體產業營運的重要條件。他表示，台積電一向有備援規劃，先前也曾考慮是否需要啟動水車因應；如今聽到總統提及未來將推動水庫串聯，讓水資源調度更具彈性，也讓企業對後續投資環境更有信心。不過，相較於土地、水、電等問題逐步透過政策與工程改善，魏哲家更擔心人才供給。他表示，希望屏東縣政府能持續努力增加人口、提升教育量能，讓更多屏東孩子未來能投入高科技產業，支援台積電與供應鏈夥伴的長期發展。此次屏東半導體供應鏈專區由台積電統籌規劃，占地約28公頃，國科會指出，屏東是「大南方新矽谷推動方案」最南端城市，未來將透過半導體供應鏈專區，強化從設計、模組化製造、檢測驗證、智能倉儲到全球發貨的一站式服務能力。總統賴清德未來透過台積電人才培訓中心相關計畫，也可望吸引更多在地青年與轉職人力進入高科技廠務領域，協助緩解技術人才缺口，並帶動地方就業與產業升級。